El Rojo y el Bicho se enfrentarán este sábado desde las 17 en La Paternal. El ganador del encuentro será el próximo rival de Vélez.

Hoy 07:05

Argentinos Juniors e Independiente protagonizarán este sábado uno de los encuentros correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports.

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El conjunto dirigido por Nicolás Diez viene de perder por 2-0 ante Huracán en el cierre de la fase regular. Pese a la derrota, terminó segundo en su zona con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y tres caídas.

Además, el Bicho finalizó tercero en la tabla anual, lo que le permitió asegurar su participación en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, el equipo de Jadson Viera consiguió su clasificación a los playoffs tras vencer agónicamente por 2-1 a Deportivo Riestra, con un gol decisivo de Felipe Tempone. El Rojo terminó séptimo en la Zona A con 23 unidades y buscará darle un nuevo impulso a su temporada.

El ganador del mano a mano en La Paternal se enfrentará en los cuartos de final a Vélez Sarsfield, que eliminó a Belgrano de Córdoba por penales.