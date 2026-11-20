El piloto argentino de Alpine saldrá a pista desde la 1 de la madrugada de este sábado en busca de un buen lugar en la grilla de partida, luego de finalizar quinto en el último entrenamiento.

Hoy 07:29

Con buenas sensaciones y expectativas renovadas, Franco Colapinto afrontará este sábado la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, correspondiente a la 21ª fecha del calendario 2026. La actividad comenzará a la 1 de la madrugada (hora argentina) y podrá seguirse en vivo por ESPN y Fox Sports.

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El piloto argentino llega al momento decisivo del fin de semana tras una destacada actuación en la tercera y última práctica libre, en la que finalizó en el quinto puesto con un registro de 1m35s198, luego de completar 30 vueltas al circuito callejero estadounidense.

A diferencia de las primeras sesiones, las mejores condiciones climáticas permitieron al representante de Alpine trabajar sobre pista seca, realizar diferentes ajustes en su monoplaza y mostrar una evolución con los neumáticos blandos.

El rendimiento del argentino genera expectativas de cara a la clasificación, en la que buscará sostener el nivel exhibido durante los entrenamientos, meterse entre los diez mejores y conseguir un lugar en la Q3.

Colapinto también había mostrado buenas señales durante la segunda práctica libre, en la que terminó noveno, por lo que intentará confirmar su crecimiento en una de las instancias más importantes del fin de semana.

Una vez definida la grilla de partida, la actividad del Gran Premio de Las Vegas culminará con la carrera, que se disputará el domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada de Argentina.