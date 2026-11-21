La aversión al riesgo volvió a dominar los mercados y terminó condicionando con fuerza a los activos argentinos.

Hoy 05:53

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

Los Globales profundizaron las bajas, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos y el MSCI Merval cerró en niveles no vistos desde octubre de 2025. El mercado cambiario también mostró mayor tensión, con subas tanto en el dólar oficial como en el contado con liquidación, mientras que el Banco Central mantuvo compras netas de divisas.

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En el exterior, la fuerte corrección de Wall Street volvió a poner bajo discusión la rentabilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial, en una semana en la que incluso el oro quedó alcanzado por el desarme de posiciones.

La deuda soberana profundizó el desacople frente a los emergentes

Los bonos soberanos argentinos en dólares atravesaron una semana particularmente negativa. Los Globales retrocedieron entre un 5,6% y un 8,2%, ampliando considerablemente la caída registrada por el ETF EMB, utilizado como referencia para créditos emergentes y distressed, que cedió un 1,4% durante el mismo período.

La diferencia entre ambos movimientos volvió a mostrar un desempeño considerablemente más débil de los títulos argentinos frente a esa referencia internacional. En lo que va de noviembre, los Globales acumulan pérdidas de entre el 8,3% y el 10,5%, profundizando el deterioro observado durante las últimas semanas.

El impacto volvió a reflejarse en el riesgo país. El indicador había terminado el viernes anterior en la zona de los 830 puntos básicos y cerró esta semana alrededor de los 1.070 puntos, alcanzando su nivel más elevado desde las elecciones de medio término.

El movimiento se produjo dentro de un escenario global de creciente aversión al riesgo, aunque la magnitud de las bajas de los títulos argentinos volvió a superar ampliamente la corrección observada en el universo emergente.

El MSCI Merval volvió a marcar mínimos desde octubre de 2025

La renta variable argentina acompañó el comportamiento de la deuda soberana. El MSCI Merval cayó un 12,3% durante la semana y terminó en US$44,5, nivel equivalente a aproximadamente US$1.267 bajo la referencia utilizada por el índice anterior.

Con esta caída, el principal índice accionario local se mantiene en su nivel más bajo desde los comicios de octubre de 2025. La corrección también profundizó significativamente el balance de noviembre: el Merval acumula una baja del 19,9% en lo que va del mes.

La comparación con el máximo alcanzado durante julio muestra además la magnitud del ajuste de los últimos meses. Desde aquel pico, el índice registra un retroceso acumulado del 41,2%.

Bonos y acciones volvieron así a transitar una misma dirección durante la semana, en un contexto donde el aumento de la aversión global al riesgo coincidió con una nueva corrección de los principales activos argentinos.

El mercado cambiario mostró una mayor tensión entre sus distintas referencias

El frente cambiario también presentó movimientos importantes. El dólar oficial avanzó un 2,4% durante la semana y terminó en $1.580. La suba estuvo afectada por la depreciación del real brasileño, aunque fue moderada por la eventual oferta de cobertura oficial.

El contado con liquidación registró un movimiento considerablemente mayor. El CCL aumentó un 7,8% y finalizó en $1.800. A la presión derivada del escenario internacional se sumó una menor oferta de dólares vinculada a colocaciones financieras.

La diferencia de velocidades entre ambas referencias amplió la brecha cambiaria. La distancia entre el CCL y el dólar oficial terminó en 13,9%, el mayor nivel desde principios de abril de 2025, en la antesala de la implementación del esquema de bandas cambiarias.

El comportamiento de los distintos dólares dejó así una semana en la que las referencias financieras mostraron una presión superior a la observada en el mercado oficial.

El BCRA mantuvo las compras pese a una mayor demanda privada de divisas

El Banco Central continuó comprando dólares en el mercado oficial de cambios, aunque el ritmo estuvo condicionado por una mayor demanda de divisas del sector privado y por las compras directas efectuadas por el Tesoro.

Aun dentro de ese escenario, la autoridad monetaria finalizó la semana con adquisiciones netas por US$121 millones.

La combinación entre compras oficiales, mayor demanda privada y movimientos del Tesoro se produjo en paralelo con el avance del tipo de cambio oficial y con una ampliación de la brecha frente al CCL.

El mercado cambiario dejó así una dinámica más exigente que en semanas anteriores, aunque el Banco Central consiguió mantener un saldo comprador al finalizar el período.

La inteligencia artificial volvió a quedar bajo la lupa de Wall Street

En Estados Unidos, el debut bursátil de Anthropic no consiguió modificar el tono que venía mostrando el sector tecnológico. La compañía detrás del desarrollo de Claude comenzó a cotizar en el Nasdaq durante la última rueda hábil, en una operación que recaudó US$81.300 millones y fue presentada como la mayor IPO de la historia.

Pese a la magnitud del evento, las dudas sobre la rentabilidad del fuerte ciclo de inversión en inteligencia artificial continuaron predominando sobre el mercado. El sector tecnológico volvió a concentrar una parte importante de las ventas y los principales índices estadounidenses registraron fuertes retrocesos.

El Nasdaq cayó un 10,3% durante la semana, su peor desempeño desde el denominado Liberation Day de abril de 2025, cuando Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles a las importaciones. El S&P 500 retrocedió un 8,7%, mientras que el Dow Jones perdió un 8,0%.

La corrección mostró que el debut de Anthropic no alcanzó para reactivar el entusiasmo sobre el conjunto de compañías vinculadas a inteligencia artificial, mientras las dudas sobre los retornos de las inversiones continuaron teniendo mayor peso.

La aversión al riesgo también alcanzó a los activos de refugio

El aumento de la volatilidad quedó reflejado en el VIX, indicador que mide las expectativas del mercado sobre los movimientos de corto plazo de las acciones estadounidenses. Durante la semana avanzó casi 19 puntos y terminó en 38,3, un nivel consistente con un escenario de fuerte aversión al riesgo.

La magnitud del desarme alcanzó incluso al oro, tradicionalmente considerado un activo de refugio. El metal retrocedió un 9,4% y terminó en US$3.521 por onza.

Los bonos del Tesoro estadounidense fueron la excepción dentro de ese movimiento. La demanda por Treasuries permitió que la tasa a diez años retrocediera 24,2 puntos básicos hasta el 4,9%, perforando nuevamente el umbral del 5%.

El comportamiento de estos activos dejó una semana de ventas generalizadas, aunque la deuda soberana estadounidense consiguió conservar su función de cobertura dentro de un escenario de fuerte volatilidad.

La próxima semana tendrá menos ruedas operativas

El calendario también condicionará la actividad de los próximos días. El mercado argentino permanecerá cerrado el lunes 23 de noviembre por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

En Estados Unidos, el jueves 26 no habrá operaciones por la celebración de Thanksgiving. La próxima semana tendrá, por lo tanto, una actividad más acotada tanto en el mercado local como en Wall Street.

El cierre actual deja como principales referencias un riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, un Merval en mínimos desde octubre de 2025, una brecha cambiaria del 13,9% y un escenario internacional atravesado por una fuerte corrección de los activos vinculados a tecnología e inteligencia artificial.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.