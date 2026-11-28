La nena de 4 años visitaba a su abuela y agarró su pastillero. Fue trasladada al CIS Termas donde recibió atención médica.
Un angustiante situación debió atravesar una familia en los primeros minutos de este sábado, cuando se dieron cuanta que una menor de 4 años había ingerido dos pastillas de clonazepam.
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La menor había llegado junto a su madre a la casa de su abuela materna, en la localidad de Pozuelos, y tras los primeros saludos los mayores se distendieron, quedando la pequeña jugando.
Luego de unos minutos y tras perderla de vista, la hallaron en la habitación de su abuela con una caja de medicamentos y faltaban dos comprimidos del calmante.
De inmediato trasladaron a la menor hacia el hospital de El Charco y desde allí derivada al CIS Termas. Ya en este último centro de salud se le brindó la atención necesaria, quedando en observación y luego recibió el alta.
Un momento de angustia derivada de un descuido y una travesura, que en este caso tuvo un afortunado desenlace.