La nena de 4 años visitaba a su abuela y agarró su pastillero. Fue trasladada al CIS Termas donde recibió atención médica.

Hoy 11:11

Un angustiante situación debió atravesar una familia en los primeros minutos de este sábado, cuando se dieron cuanta que una menor de 4 años había ingerido dos pastillas de clonazepam.

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La menor había llegado junto a su madre a la casa de su abuela materna, en la localidad de Pozuelos, y tras los primeros saludos los mayores se distendieron, quedando la pequeña jugando.

Luego de unos minutos y tras perderla de vista, la hallaron en la habitación de su abuela con una caja de medicamentos y faltaban dos comprimidos del calmante.

De inmediato trasladaron a la menor hacia el hospital de El Charco y desde allí derivada al CIS Termas. Ya en este último centro de salud se le brindó la atención necesaria, quedando en observación y luego recibió el alta.

Un momento de angustia derivada de un descuido y una travesura, que en este caso tuvo un afortunado desenlace.