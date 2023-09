¿WhatsApp con publicidad?: el contundente mensaje del responsable de la aplicación

En las últimas jornadas hubo fuertes rumores sobre la posible llegada de las publicidades a las conversaciones y grupos de WhatsApp. Mirá lo que contó el titular de la aplicación de mensajería instantánea más descargada.

Tras la gran ola de rumores acerca de lo que podía llegar a pasar con WhatsApp, la presunta aparición de publicidades dentro de la plataforma y un formato pago para mejorar la experiencia de los usuarios, el director de la famosa aplicación tuvo que aclarar el futuro del gigante tecnológico.

De esta manera, el director de la app de mensajería instantánea, Will Cathcart, se manifestó respecto a los rumores que aseguraban que el software planeaba incorporar anuncios y los descartó.

Cabe mencionar que la desmentida de Cathcart se produjo luego de que Financial Times, un reconocido medio económico, publicara un artículo en el que se examinaba la posibilidad de que la aplicación de Meta estuviera considerando introducir publicidades en su servicio de mensajería.

Sin dudas, esa novedad o actualización hubiese marcado una importante revolución en la forma en la que los usuarios interactúan entre ellos dentro de la aplicación.

“El artículo es falso”, resumió de manera contundente el director a través de su perfil de Twitter, ahora llamado "X". Además, le recordó al diario mencionado que había escrito mal el nombre de Brian Acton, un cofundador de WhatsApp y una figura importante en el desarrollo de una de las aplicaciones más descargadas del mundo.

Siguiendo esta misma línea, el directivo sumó otra declaración de la plataforma en la que aseguró que “aunque no tenemos un registro detallado de cada conversación que alguien ha tenido dentro de la compañía, podemos decir que no estamos probando esto, no estamos trabajando en esto y no está en nuestros planes el poner anuncios en la app”.

En el artículo del Financial Times, que desató esta polémica, también habían especulado con que la aplicación estaba planeando la creación de una versión de pago, para que los usuarios evitarán los anuncios y de esa forma optimizar la monetización. Sin embargo, nada de esto es real, según aclaró Cathcart, quien insistió: “No estamos haciendo esto”.

Los rumores sobre la posible inclusión de anuncios en WhatsApp, que rápidamente fueron desmentidos, habrían aparecido gracias a las discusiones que hubo entre los directivos de Meta. La empresa matriz investiga la forma de encontrar otras maneras para poder monetizar una de sus plataformas más grandes.

En torno a esta idea, muchos actores involucrados en el ambiente especularon sobre el tema y por esto surgieron las engañosas declaraciones, ya que ha sido una de las alternativas que han tomado aplicaciones como X.

En caso de que se presentará una hipotética implementación de publicidad en la aplicación de mensajería, se impactaría a los 2.768 millones de usuarios activos mensuales con los que cuenta la plataforma en el mundo, porque una de las vías por las que se haría publicidad es con el envío de anuncios de las más de 200 millones de marcas registradas en la app para negocios.