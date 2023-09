¿Cómo reconocer un cargador de iPhone original?

Apple recomienda usar productos certificados. Aquellas imitaciones dañan el funcionamiento del celular.

Los iPhones cuentan con un cargadores exclusivos. Cuando uno compra el celular, viene acompañado del cargador que -con el tiempo y los múltiples usos- se va desgastando y finalmente se rompe. En ese momento, resulta necesario comprar uno nuevo y allí la cuestión radica en la originalidad del producto. Además de los distribuidores oficiales de Apple, hay muchos comercios de tecnología que venden los cargadores originales, pero a su vez hay otros que venden versiones "truchas" que dañan la batería del celular y su rendimiento en general. En su mayoría, las imitaciones de los cargadores presentan un diseño similar al original. Para evitar problemas de funcionamiento, te traemos un listado de consejos para reconocer el estado de tu cargador. Apple recomienda usar únicamente accesorios certificados por la compañía. En caso de que tengas dudas sobre la originalidad de tu producto, seguí estos consejos: Comparar el packaging y la escritura en el cable : para identificar cables y accesorios falsificados o no certificados, deberás observar el paquete del accesorio y el accesorio en sí. Un cable con conector Lightning a USB de Apple presenta el texto “Designed by Apple in California” (Diseñado por Apple en California) y “Assembled in China” (Ensamblado en China), “Assembled in Vietnam” (Ensamblado en Vietnam) o “Indústria Brasileira” (Industria brasilera) grabado aproximadamente a 18 cm del conector USB. Verás un número de serie de 12 dígitos al final de ese grabado.

: puedes usar el conector Lightning, el conector USB y las marcas grabadas con láser para identificar accesorios Lightning falsificados o no certificados. Observar el accesorio: el enchufe debe tener el sello de IRAM y además las patas deben ser oblicuas, ya que son las homologadas para el uso en Argentina. En la base de las patas debe asemejarse a una sola pieza, sin marcas o ranuras demasiado marcadas.