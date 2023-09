Camila Lattanzio se defendió tras los rumores de romance con Maxi Guidici: "Bajeza total"

La ex Gran Hermano usó sus redes para difundir un descargo tras la separación de sus compañeros de reality.

Camilia Lattanzio está en el ojo de la tormenta desde que Marcela Tauro reveló que habría sido la tercera en discordia en la separación entre Maxi Giudici y Julieta Diaz, los ex participantes de Gran Hermano. "Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una excompañera de Gran Hermano que sería Cami Lattanzio. No sé mucho más. Entonces ahí Juliana habría decidido separarse y dice que es indeclinable. El lunes pasó esto", aseguró este viernes la panelista de Intrusos. "Primero, antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando. Todos sabemos que es un tema delicado", comenzó escribiendo Camila Lattanzio en una Historia de Instagram. Y agregó: "Segundo, me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir. Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen. Pero tranqui, yo ya voy a contar todo bien", continuó la ex GH. "La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema muy delicado. Pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas", escribió a sus seguidores. Seguido a esto, señaló: "Por suerte y gracias a Dios tengo a mi familia que me contiene y me da amor todos los días. Por eso están cuando estoy mal y me enseñaron que por estar mal no tengo por qué estar ensuciando a otros". Por último, la ex Gran Hermano indicó: "Gracias a toda la gente que me apoya y me tira buena onda y sabe cómo soy. Los amo y ante todo, respeto".