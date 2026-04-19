Charlize Theron cruzó a Timothée Chalamet y defendió al ballet y la ópera frente al avance de la IA

La actriz cuestionó los dichos del joven intérprete y sostuvo que, aunque la inteligencia artificial podría reemplazar a los actores en el futuro, nunca podrá igualar la experiencia de las artes escénicas en vivo.

Hoy 07:39

La actriz sudafricana Charlize Theron apuntó contra Timothée Chalamet por sus recientes declaraciones sobre el ballet y la ópera, a las que calificó como “muy imprudentes”, y reivindicó el valor de estas disciplinas dentro del mundo artístico.

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En una entrevista con The New York Times, Theron recordó su experiencia personal con la danza y remarcó el nivel de exigencia que implica: “Los bailarines son superhéroes. Lo que someten a sus cuerpos, en silencio, es extraordinario”, sostuvo.

La polémica se desató luego de que Chalamet afirmara semanas atrás que “a nadie le importa” el ballet y la ópera, y manifestara su rechazo a convertirse en un artista de nicho. Sus dichos generaron una fuerte reacción tanto en el ambiente cultural como en redes sociales.

Timothee Chalamet

Frente a esto, Theron fue tajante: “En unos diez años, la inteligencia artificial probablemente pueda hacer el trabajo de Timothée, pero nunca va a poder reemplazar a una persona bailando en vivo sobre un escenario”, afirmó, marcando una clara diferencia entre el cine y las artes escénicas tradicionales.

La actriz también cuestionó la desvalorización entre disciplinas: “No deberíamos despreciar otras formas de arte”, expresó, en defensa del ballet y la ópera, dos sectores que —según señaló— necesitan ser sostenidos y promovidos.

Charlize Theron

En ese sentido, profundizó sobre su paso por la danza, al que definió como “una de las experiencias más duras y disciplinadas” de su vida. Relató incluso episodios extremos: lesiones, infecciones y jornadas sin descanso, en una rutina que exigía entrenamiento diario sin margen para pausas.

Tras sus declaraciones, Chalamet quedó en el centro de críticas y recibió invitaciones de compañías de ballet y ópera, en medio de un debate que escaló al punto de ser mencionado en la última ceremonia de los premios Oscar, conducida por Conan O’Brien.