Monte Quemado: seis narcos detenidos en fuerte procedimiento

Drogas, celulares, vehículos y dinero en efectivo fueron los elementos secuestrados por la fuerza de seguridad.

Hoy 07:18

Un importante procedimiento encabezado por Gendarmería Nacional Argentina bajo las órdenes de la Justicia Federal continuaba anoche en la ciudad de Monte Quemado y en la ciudad capital de Santiago del Estero, con el secuestro de una significativa cantidad de droga, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa. Al menos seis narcos cayeron en las redadas. La causa está caratulada como Lami, Juan y Otros.

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En la madrugada de este domingo se había secuestrado un total de seis paquetes de droga en allanamientos de varias viviendas, evidenciando la existencia de una presunta red de comercialización entre Monte Quemado y Santiago.

Se incautó siete teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes con el objetivo de obtener información clave sobre posibles conexiones, proveedores y circuitos de distribución. En este tipo de causas, los dispositivos móviles constituyen una pieza central para reconstruir la operatoria delictiva.

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El operativo también incluyó la incautación de mas de tres millones de pesos. Los investigadores presumen que este monto estaría vinculado a actividades ilícitas, producto de la venta de estupefacientes.

Entre los elementos retenidos figura, además, vehículos, que se sospecha habrían sido utilizado para el traslado de la droga o para tareas de logística dentro de la organización.

Asimismo, se secuestraron herramientas digitales de almacenaje que podrían contener información relevante para la causa, lo que abre nuevas líneas de investigación. Al cierre de la presente edición los gendarmes continuaban trabajando.