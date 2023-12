Soledad Silveyra sorprendió al contar la anécdota hot que tuvo en Brasil junto a su nuevo novio

Lejos de sentir pudor, la actriz dio detalles de la relación que mantiene con José Luis Vázquez en "La Noche de Mirtha Legrand".

Este sábado, los invitados en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) fueron Mariano Cohn, Guillermo Francella, Juan José Campanella y Soledad Silveyra. Y como era de esperarse, la actriz no podía irse sin que la diva le preguntara por su nuevo novio, un argentino llamado José Luis Vázquez, que vive en Buzios.

“Conoció un hombre encantador. Vive en Buzios. Estaba ahí y me habían recomendado dos amigos, y me mandan tipo encomienda. Ellos saben que yo pierdo todo, que soy un desastre, dejo todo en cualquier lado, pierdo carteras, pierdo todo. Y me encomiendan... ‘si les pasa algo, estén atentos, llaman a tres o cuatro contactos’. Y uno de esos contactos me llama al día siguiente y me invita a almorzar”, comenzó relatando.

Sin poder creer cómo se dio todo, la artista indicó: “Fui a almorzar, y no había hombre que me gustara, entonces yo estaba filmando la bahía y me dicen ‘Solita’, entonces me doy vuelta y digo ‘ah..., mirá vos’. Y empezamos a conversar y durante ocho días hablamos no sé... diez horas por día. Nos pasamos conversando. Me decía ‘venite a la posada’ y yo ‘no, no’”.

“Estaba peor que una chica de 15 años, nerviosa... Bueno, el último día entré a la posada”, reconoció entre risas.

Mirtha Legrand le preguntó si el hombre es buen mozo, a lo que ella respondió: “No sé si es buen mozo, es la bondad personificada. Es un hombre que también ha sufrido mucho. Hablamos de nuestras tragedias y... no sé, es una cosa que yo no lo puedo creer”.