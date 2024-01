Vacaciones 2024: qué hay que tener en cuenta a la hora de contratar a una empresa de turismo

Casi 50 santiagueños quedaron varados en Mar del Plata por la falta de pago de un hotel. El presidente de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero, Miguel Figueroa, brindó recomendaciones en busca de garantizar un merecido descanso.

En medio de una desesperante situación, alrededor de 50 santiagueños quedaron varados en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cuando al llegar al hotel fueron notificados de que no podían ingresar porque aún no estaba abonada su estadía.

Marcela Arce, una de las denunciantes, dialogó con un equipo de Noticiero 7 y brindó detalles en relación al difícil contexto que debieron atravesar sus familiares, al igual que el resto del contingente. “Fue una cosa de locos. Mi hija forma parte de un contingente de 50 personas que viajó con una empresa local”, comenzó relatando.

“Al llegar les dijeron que por una nueva disposición iban a ingresar al hotel a las 14, porque aún no estaba pagado”, expresó con malestar y procedió a contar su accionar: “Fuimos a delitos económicos y nos dijeron que no nos podían tomar la denuncia porque los pasajeros son mayores de edad y están en otra jurisdicción”.

“Por su parte, el gerente nos dijo que no estaba, pero luego se presentó junto a su abogado. En ese momento nos hablan desde Mar del Plata y nos dicen que habían comenzado a ingresar al hotel en tandas, sin embargo les pidieron que no desarmen las valijas y que no se retiren del establecimiento”, reveló la denunciante.

Ante este complicado panorama y la desconfianza de otros santiagueños, el presidente de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero, Miguel Figueroa, brindó una serie de recomendaciones -en vivo durante la primera edición de Noticiero 7- para tener en cuenta a la hora de contratar una empresa para vacacionar.

En primer lugar, el responsable del ente turístico expresó su anhelo porque la agencia “pueda solucionar la problemática” y reflexionó en la idea de “la importancia de que haya quién regule, multe y pueda interceder”.

Seguidamente, Figueroa detalló que “en caso de sufrir alguna situación similar, las víctimas deben dirigirse a hacer una denuncia al Ministerio de Turismo de la Nación, a la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero y a Defensa al Consumidor”.

“Cualquier contrato de turismo que no sea respetado tiene que ir las tres denuncias del caso”, expresó de manera contundente y agregó que “en caso de ser una agencia de viaje habilitada y con los seguros al dia, es muy probable que afronte todos los perjuicios que se han ocasionado hacia los pasajeros”.

De manera puntual, y dirigido a los contingentes que se encuentran próximos a viajar, Figueroa recomendó a los turistas “que llamen al hotel antes de salir” con el objetivo de conocer la situación, “si fue abonado y si podrán ingresar, para evitar perjuicios mayores en el futuro”.

En este sentido, recordó que durante el 2023 hubo un caso similar, pero mencionó que “solo fue un tema de horarios” y enfatizó en la idea de que “los organismos de control deben estar funcionando para eso y en estos casos destacamos la importancia de la regulación de agencias de viajes, que desde el 29 de diciembre no la tenemos”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia abordó punto por punto las recomendaciones más destacadas para tener en cuenta:

* Que la agencia se encuentre habilitada con seguros al dia

* El prestigio de la empresa

* Solicitar -siempre- factura A

* Solicitar los vouchers para que el pasajero pueda contratar los servicios en destino.

“Todo depende del respaldo y la imagen que tenga la empresa, que haya alguien que dé la cara”, cerró.