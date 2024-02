Wanda Nara contó que espera un llamado de Bizarrap para hacer una music session: “Tengo una letra guardada”

La cantante e influencer busca jugar en las grandes ligas de la música y apuesta a todo.

Wanda Nara está muy enfocada en su carrera musical. Desde el 2023, cuando estrenó la exitosa “Bad Bitch”, la esposa de Mauro Icardi se dedicó a su faceta artística que, hasta el momento, era completamente desconocida para sus fans.

La semana pasada lanzó su segundo single titulado “O Bicho Vai Pegar”, una canción en la que se animó a cantar en portugués y filmó el videoclip en un favela en Río de Janeiro, haciendo honor a la unión entre Argentina y Brasil.

Además, reveló que, próximamente, podremos conocer dos canciones nuevas tituladas “Money” y “Tóxica”, aunque aún no se ha publicado la fecha de estreno.

Mientras tanto, la hermana de Zaira Nara no deja de proponerse metas en su carrera musical y confesó que querría hacer una colaboración nada más y nada menos que con Bizarrap, el dj y productor que se ha convertido en una de las estrellas número uno del país y del mundo en lo que a música urbana se refiere.

“En realidad estoy esperando que me llame él. Quedo re mal si lo llamo yo”, reveló en una entrevista con Los 40. Lo cierto es que Nara ya tiene en mente hasta la canción que haría junto a él. “Tengo una letra guardada muy buena y me encantaría”, aunque no reveló más detalles.