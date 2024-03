Cómo aprovechar al máximo la duración de la batería

Enterate de los trucos que pueden utilizarse para que dure más la batería de tu móvil.

En la era digital, mucho se habla de que el celular se convirtió en algo indispensable y hasta se grafica como si fuese una "extensión" de nuestra mano. Se utiliza para comunicarnos, trabajar, entretenernos y hasta para pagar. Por todo esto, quedarse sin batería puede ser sinónimo de frustración y un gran dolor de cabeza.

Es más, el punto crítico en la estructura de los teléfonos inteligentes de hoy en día está en su batería. Desde su duración en el día, pasando por su velocidad de carga hasta su vida útil a lo largo del tiempo: son cuestiones que los fabricantes no pudieron resolver del todo aún.

Según indica la página Web del servicio de ayuda del sistema operativo de Android, de Google, la duración de la batería "depende del tipo de dispositivo" con el que uno cuente, y aclara que alguno de los pasos que explican para cuidar la duración de la batería solamente funcionan con celulares que "ejecutan Android 13 o versiones posteriores".

Configurar la pantalla para que se apague rápido y ajustar el brillo:

La pantalla es uno de los componentes que más consume batería. Reducir el brillo al mínimo necesario para una visualización cómoda puede ayudar para tal fin. Además, si cuando no se usa la pantalla se oscurece rápidamente, puede ser una gran diferencia. Configurar el brillo para que cambie automáticamente también es una buena práctica.

Desactivar las conexiones que no necesitás:

El bluetooth, Wi-Fi o el GPS pueden consumir mucha batería si no se desactivan cuando no se usan. El sensor del GPS, por ejemplo, necesita estar al aire libre para que capte mejor nuestra posición por lo que consume bastante batería. Con la zona Wi-Fi pasa lo mismo, ya que el teléfono busca la conexión portátil.

Cierra las aplicaciones en segundo plano:

Hay que restringir las apps que consumen mucha batería y no estás usando. Algunas de estas se ejecutan en segundo plano y pueden consumir batería sin que lo notes. En ese caso, cerrarlas manualmente o utiliza un gestor de aplicaciones para hacerlo de manera automática.



Activá el modo de ahorro de batería:

La mayoría de los celulares cuentan con esta opción, que es una buena chance de ahorro de batería, ya que reduce el consumo de energía al desactivar algunas funciones.



Desactivar los sonidos o las vibraciones del teclado:

Por lo general, por defecto el teclado viene con una respuesta que vibra cada vez que lo tocás. Esto consume mucha batería de manera innecesaria. En Android se puede administrar las notificaciones de cada aplicación por separado. Esto significa que podrás evitar que tu smartphone vibre cuando recibís un mensaje, pero, si así lo configurás, vibrará cuando recibas una llamada.



Usa el cargador original o de la marca de tu celular

Un cargador de baja calidad puede dañar la batería y reducir su vida útil. Por esto, podés sentir que en el día a día te quedás sin batería y no sabés por qué.

Evitá exponer el celular a temperaturas extremas:

El calor y el frío pueden afectar negativamente a la batería. Evitá dejar el celular expuesto al sol directo (sobre todo en verano) y a la intemperie bajo temperaturas muy frías. Cuando más lo cuides, más podés estirar su vida útil.

Activar el "Modo oscuro":

Casi todos los teléfonos celulares ahora tienen esta interfaz de modo oscuro en muchas aplicaciones, lo que te permite ahorrar batería ya que los píxeles negros necesitan menos energía que los luminosos. También puede ser mejor para tus ojos, ya que la oscuridad reduce parte de las emisiones de luz azul.