Trucos de limpieza caseros para limpiar las manchas de tintura de la piel

¿Te teñiste en tu casa y te manchaste la piel? Acá tenés los mejores consejos para que no queden rastros en la cara.

Cuidarnos el cabello es parte de nuestra rutina diaria. Hay personas que lucen su color natural, y hay otras que prefieren jugarse y cambiarse el look con tintes fantasía y tonos atrevidos. Si bien lo más común es recurrir a una peluquería de confianza, a veces recurrimos a nuestras propias habilidades para darle un toque diferente a nuestra imagen. Si ya te teñiste en tu casa y te quedó la piel del rostro y las manos manchadas, acá tenés los mejores tips de limpieza para quitarlas de manera eficiente y sin lastimarte. Si estás por teñir el pelo en casa, te recomendamos primero leer atentamente las instrucciones de la caja del tinte y disponer todos los elementos antes de empezar. Tenés que saber que no solo la piel se mancha, también pueden quedar rastros en la ropa. Por eso, colocá una toalla sobre los hombros o usá una remera que no te importe ensuciar. Para evitar que la tintura se fije en la piel, aplicate vaselina, crema de enjuague o algún aceite apto al rededor del cuero cabelludo, en la frente y el cuello. Para proteger las manos, ponete guantes. A veces el mismo tinte trae los propios. Si se mancho la piel, podés recurrir a estos tips: Vaselina Así como sirve para prevenir, también es útil para limpiar los rastros. Con un algodón y un poco de vaselina, frota las zonas manchadas suavemente hasta que se vaya el color. Luego enjuaga con agua tibia. Desmaquillantes Esta opción puede ser la mas lógica de todas. Los desmaquillantes tienen componentes preparados para discolver el pigmento, pero asegurate que sea de base oleosa o también conocidos como "bifásicos". Pasta de dientes Aunque no lo creas, el dentífrico es un excelente agente para quitar manchas de tintura de la piel (el que no es en gel). Eso sí, si la tintura cayó cerca a los ojos, evitá este truco, ya que la pasta de dientes puede irritarte y causar picazón en la vista. Agua oxigenada Esta alternativa es perfecta para el cuello y las manos, ya que es mas abrasivo que otros métodos. No te lo recomendamos para el rostro, ya que reseca mucho la piel y te puede causar irritación. Es importante que ataques el problema rápido, así el pigmento no tiene tiempo de fijarse demasiado en la piel. Sin importar el método que uses, después asegurate de limpiarte bien la cara y aplicate un tónico o crema calmante.