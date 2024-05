“Tuvo una herida profunda”: jugó dos años con un pedazo de vidrio en el pie

Iñaki Williams debió ser operado. El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, se refirió a los motivos del jugador en el último partido de la temporada ante Rayo Vallecano.

Iñaki Williams ha sido eje de una particular historia en el Mundial 2022 porque él defendió los colores de Ghana, mientras que su hermano, Nico, se puso la casaca de España. El regreso de ambos al Athletic Club de Bilbao los volvió a unir después de esa cita en Qatar y fueron protagonistas principales de la consagración en la Copa del Rey de esta temporada, aunque no podrán cerrar el curso juntos dentro de la cancha por una insólita situación con el atacante naturalizado ghanés, que lo obligará a descansar.

El encargado de contar un relato con ribetes surrealistas fue el entrenador de la dupla en ese equipo, Ernesto Valverde. ¿La razón del faltazo? Una cirugía para extraerle un cristal metido en la planta del pie hace dos años. “Es alucinante, pero es así”, remató el ex DT del Barcelona en medio de una narración que contó con la autorización del futbolista.

En la previa al último duelo contra Rayo Vallecano como visitante, Valverde fue consultado sobre el origen de la molestia sufrida por el segundo máximo goleador del plantel en La Liga de España con 12 tantos, en cuyas expresiones se desprende que sucedió con antelación a la Copa del Mundo celebrada a fin de 2022: “Hace dos años, estando de vacaciones, tuvo un accidente en el que se rompió un vaso y pisó un cristal. Tuvo una herida profunda en la planta del pie”.

Por momentos, el conductor esbozaba un sonrisa nerviosa, aún sin poder creer lo que estaba por decir: “Él ya estaba sintiendo molestias en la cicatriz desde hace unos meses. Ahora, estaba recibiendo tratamiento”. Luego de vencer al Mallorca en la final de la Copa del Rey -6 de abril-, llegó el momento de los análisis: “Se le hizo una resonancia y tenía todavía un cristal metido dentro de la planta del pie. Cuando le cocieron, le dejaron el cristal dentro...”.

Te recomendamos: Real Madrid se lo dio vuelta a Barcelona sobre el final y se quedó con una nueva edición del clásico español

“No es un cristal pequeño, es de dos centímetros”, añadió Ernesto Valverde. Este detalle se apoyó también en la filmación mostrada por Iñaki Williams en redes sociales, ya que grabó un video en su cuenta personal de Instagram. Las imágenes generan una sorpresa mayor por el tamaño del vidrio que tenía por debajo su piel en una zona sensible para cualquier delantero. Ese inconveniente no le imposibilitó seguir jugando, al punto de ser noticia en enero de 2023 por no disputar un partido ante Celta de Vigo después de 251 presencias consecutivas en el marco del certamen español. Una cifra récord. Su último faltazo había sucedido el 20 de abril de 2016.

A continuación, Valverde alertó que detectaron el problema antes de que se produzcan mayores consecuencias: “Según el médico, se le estaba aproximando al hueso o a un tendón. El caso es que había... La verdad es que nos echamos a reír el médico y yo porque no lo creíamos. Se lo tenían que extraer”. “Es una historia que él me ha dado permiso para contarla porque merece ser contada: Iñaki Williams ha batido un récord de partidos seguidos jugados, ha ganado una copa y tenía un cristal de dos centímetros metido entre los dedos de la planta del pie”, concluyó.

El mayor de los hermanos no será de la partida en el cruce de este sábado desde las 13.30 (hora argentina) contra Rayo Vallecano por la fecha 38 de Liga de España, debido al procedimiento quirúrgico realizado el martes pasado en su pie izquierdo, según precisó EFE.

Su presencia no pondrá en riesgo absolutamente nada para el Athletic Club porque la entidad de Bilbao ya se aseguró el quinto lugar del torneo local con 65 puntos y tampoco tiene posibilidades de superar al Atlético de Madrid (73) en la cuarta posición. Ya se clasificó a la próxima UEFA Europa League (UEL).

La última fecha será meramente testimonial porque ya quedó todo definido en las ubicaciones de relevancia: Real Sociedad lo acompañará como los dos clasificados a la UEL. Betis irá a la Conference League; Real Madrid, Barcelona, Girona y el Colchonero estarán en la Champions; Cádiz, Granada y Almería decretaron su descenso.