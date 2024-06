La maldición del vestido blanco de Gran Hermano: cada participante que lo usó tuvo el mismo destino

Todo puede suceder en la casa más famosa del país, la teoría sobre la prenda comenzó a tomar fuerza y hasta ahora nadie pudo escapar.

Desde que comenzó Gran Hermano se pudieron ver una gran cantidad de situaciones insólitas, peleas polémicas y los más variados dramas en medio de la edición más larga de la historia del reality en el país. Sin embargo, una de las cuestiones detectada por los seguidores del ciclo ya supera todo lo imaginado, y aunque algunos hablan simplemente de casualidad, otros creen que en algo influyó.

Desde las redes sociales recientemente se comenzó a hablar de una “maldición” que produjo la eliminación de varias concursantes de manera inesperada. El fenómeno, conocido como la “Maldición del vestido blanco”, generó gran revuelo ya no solo entre quienes día a día siguen las instancias del reality show, sino también dentro de la casa, donde ya se habla del tema y las mujeres que continúan en la convivencia quieren huir de él

La “maldición” tiene su origen en un un vestido blanco con inscripciones negras y la frase “No te enamores de gente como yo”. La primera en utilizarlo fue Catalina Gorostidi, la pediatra santafesina, quien posteriormente fue expulsada durante una de las galas del domingo. Este patrón se repitió con Sabrina Cortez, otra concursante que lució la misma prenda antes de su eliminación del juego.

Posteriormente, Agostina Spinelli también utilizó el vestido, pero lejos de ser votada por el público para retirarse, lo hizo de mamera voluntaria en medio de una fuerte polémica. En este punto comenzó a escalar la especulación de que era justamente la prenda la que acarreaba “mala suerte” en cada una de las que lo utilizaba La secuencia de eliminaciones continuó con Paola Méndez, quien el mismo día que lució el vestido quedó en la placa y luego fue eliminada por el voto de la audiencia.

Pero allí no terminaría todo, ya que más acá en el tiempo, Zoe Bogach apareció con la prenda en una ocasión, en tanto que luego resultó eliminada también, lo que reforzó la percepción de que la tela del vestido tendría algún tipo de maleficio sobre quien decida utilizarlo. Para terminar de cerrar la historia, en los últimos días en la cena de los nominados se la pudo ver a Florencia Regidor luciendo la prenda. Y pese a que en la gala de eliminación ya no lo tenía, la suerte ya no estaba de su lado.

Hace menos de un mes, Furia, en charla con Bautista, recordó que las chicas nunca le quisieron prestar el famoso vestido. Tras conocer la historia con la que carga, se mostró orgullosa y tranquila de que así hayan sucedido los hechos.

Por su parte, en las últimas horas se produjo una nueva gala de nominaciones, pero muy particular ya que quienes votaron fueron los exparticipantes durante el lunes y el martes cuando visitaron el inmueble. Y cada una de esas decisiones fueron vistas por los que aún continúan en competencia dentro de la casa, lo que provocó los más variados comentarios y especulaciones.

Pero no solo allí, ya que en el estudio, la situación tampoco estaba tranquila, ya que los exhermanitos se cruzaron. Todo se dio cuando el conductor le preguntó a Rosina quién quería que siguiera en la casa, tras unos segundos de reflexión la joven respondió: “Me gustaría que se quede Bauti y Nico. La verdad no me gustó nada lo que vi ayer cuando entré a la casa, las agresiones de Furia”.

Al escuchar la crítica a Juliana, parte de la tribuna reaccionó con silbidos. En esa misma línea, Alan le retrucó a la uruguaya: “Pero vos le dijiste ‘te amo’ y le hiciste un corazón. Furia viene así hace rato”.Al notar su contradicción, la exjugadora expresó: “Yo estaba con una adrenalina tremenda, mucha gente decía cómo va mandar saludos a Furia después de las barbaridades que dijo de mí. Yo ni loca iba a mandarle mala energía a una persona que está súper vulnerable, con seis meses de aislamiento. No comparto la agresión”.

Lejos de esa postura, Catalina fue a fondo y comentó: “Súper agresiva, súper violenta, súper mentirosa”. Al calor del momento también se sumó Agostina, quien acotó: “Pero le mandás saludos a ella sola cuando hay seis personas más”. Con las aguas divididas, las voces de los exparticipantes se fundían en una serie de gritos. De esta manera, la votación final terminó con 27 votos para Darío, 13 para Virginia, 9 para Emmanuel, 8 para Nicolás y 7 para Bautista.

Con Juliana ya sancionada, la placa quedó conformada por la doble de riesgo, Darío, Virginia, Emmanuel y Nicolás.