Tamara Paganini estalló en Gran Hermano por la limpieza: “Hay bombachas con…”

La ex participante protagonizó un fuerte cruce con sus compañeros por la suciedad en la casa. El momento se volvió viral y generó debate en redes.

Hoy 09:13

La tensión volvió a escalar en Gran Hermano y esta vez tuvo como protagonista a Tamara Paganini, quien estalló de furia por el estado de la casa y apuntó sin filtro contra sus compañeros.

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En medio de una charla grupal, la participante expresó su malestar por la falta de limpieza y la acumulación de suciedad. “Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante: son un asco, loco. Desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre”, lanzó, visiblemente molesta.

La reacción fue inmediata. Pincoya la cruzó sin rodeos: “Lo hacés para llamar la atención”. Lejos de calmarse, Paganini respondió con dureza y redobló la tensión en la casa. “Andate a cagar”, disparó, mientras su compañera insistía con la misma acusación.

El momento más tenso: “Hay bombachas con flujo”

El punto más álgido del enfrentamiento llegó cuando Tamara Paganini expuso detalles del estado de la ropa: “Yo quiero poner a lavar para que no se junte y hay bombachas con flujo”, lanzó, generando incomodidad generalizada.

En ese contexto, Solange Abraham intervino respaldando el reclamo: “Tiene razón”. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la discusión continuó con más críticas hacia la higiene del hogar.

“Vayan a hacer un tour: el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más organización”, agregó Paganini.

Convivencia, conflictos y polémica en Gran Hermano

El nuevo cruce en Gran Hermano deja en evidencia que la convivencia sigue siendo uno de los mayores desafíos dentro del reality. Las diferencias en hábitos, la falta de organización y el desgaste propio del encierro generan conflictos que, tarde o temprano, terminan estallando frente a cámara.

Como suele ocurrir, el episodio no tardó en trasladarse a redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre quién tiene razón. La polémica volvió a poner en el centro de la escena uno de los temas recurrentes del programa: la higiene dentro de la casa y su impacto en la convivencia diaria.