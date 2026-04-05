Kurt Cobain: a 32 años de su muerte, la teoría del suicidio vuelve a ser cuestionada por peritos

El líder de Nirvana fue hallado sin vida el 5 de abril de 1994. Una investigación forense independiente pone en duda la versión oficial y reaviva la polémica.

Hoy 09:36

A 32 años de la muerte de Kurt Cobain, ícono del grunge y voz de una generación, su fallecimiento vuelve a estar en el centro del debate. El músico fue encontrado sin vida el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, en un caso que la Justicia cerró como suicidio, pero que hoy es cuestionado por un grupo de especialistas forenses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cobain, de 27 años, líder de Nirvana y autor de clásicos como Smells Like Teen Spirit, marcó a toda una generación con su estilo y su impronta artística. Su muerte no solo significó la pérdida de una estrella del rock, sino también el final simbólico de la era dorada del grunge.

La versión oficial y las dudas

Según la investigación oficial, el músico murió tras dispararse con una escopeta luego de inyectarse una sobredosis de heroína. Sin embargo, una reciente investigación independiente, publicada en una revista científica, sostiene que existen inconsistencias que ponen en duda esa hipótesis.

El equipo de peritos asegura que los niveles de droga detectados en el cuerpo habrían provocado una pérdida de conciencia casi inmediata, lo que, según su análisis, haría improbable que Cobain pudiera manipular el arma.

Además, señalan supuestas irregularidades en la escena, como la disposición del cuerpo, la limpieza del lugar y detalles en la nota atribuida al artista, que —según estudios grafológicos— presentaría diferencias en sus últimos renglones.

Caso cerrado, pero debate abierto

Pese a estas conclusiones, las autoridades de Seattle ratificaron en reiteradas oportunidades que no existen pruebas suficientes para reabrir la causa, manteniendo firme la postura de que se trató de un suicidio.

A más de tres décadas, la muerte de Kurt Cobain sigue generando controversia. Entre el mito, la tragedia y las nuevas hipótesis, su figura permanece vigente tanto en la historia de la música como en uno de los casos más debatidos del rock mundial.