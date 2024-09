Nati Jota se mostró en bikini durante sus vacaciones en Italia e hizo una reflexión sobre su cuerpo

La periodista decidió realizar un viaje con amigas y compartió las postales veraniegas de su aventura por Europa. Además, habló sobre las incomodidades que sufre en la playa.

Luego de organizar y conducir el exitoso Cris Morena Day, donde se homenajeó a la productora de las novelas que acompañaron a una generación, Nati Jota armó las valijas y decidió viajar al verano europeo para desconectarse del trabajo. En su perfil de Instagram, la periodista compartió postales junto a sus amigas en el caluroso destino. Allí lució una bikini celeste y causó furor entre sus fanáticos. Aun así, a pesar del llamativo paisaje, la joven hizo una profunda reflexión sobre su cuerpo.

Con el objetivo de integrar a sus fanáticos, Jota compartió con sus dos millones de seguidores distintas fotos de su recorrido por el viejo continente. La influencer decidió visitar la localidad de Gallipoli en la región de Apulia y se tomó unos minutos para posar a orillas del mar: luciendo una bikini de color celeste con detalles en verde claro, compuesta por un corpiño rectangular y una colaless de tiro alto y cavada, y una camisa de color marrón oscuro, la cual usó para cubrirse del sol. Estas imágenes no tardaron en acumular miles de “me gustas” y comentarios que halagaron a la joven.

Por medio de sus historias, Natalia dio más detalles del lugar que eligió para este viaje: “el Caribe italiano”, escribió en el video que compartió, donde se puede ver el agua cristalina y las rocas que forman la orilla. En esas costas, los habitantes de la ciudad italiana colocan sus pertenencias y se relajan bajo el sol. Para esta playa seleccionó un traje de baño de dos piezas con un nudo en el frente y los mismos detalles en la bombacha, haciendo que sea regulable.

Italia es uno de los puntos gastronómicos más destacados del mundo, por sus pastas, sus pizzas y sus tragos, por lo que la conductora también le enseñó a sus seguidores cómo fue una de las cenas que tuvo con su amiga, Lucía. En ese sentido, la joven no dudó en generar polémica por el plato de comida que seleccionó para esa noche: “Por suerte tengo una amiga que se pidió algo italiano porque yo, como si estuviera en Scalabrini y Corrientes”, escribió junto a una foto de ella sosteniendo una milanesa con papas fritas, y su amiga unos ñoquis con salsa.

A pesar de sentirse contenta y relajada en su llamativo destino, la joven no pudo evitar hacer una profunda reflexión, la cual compartió con sus seguidores. La misma estaba relacionada con una de las inseguridades que siente con una parte de su cuerpo, especialmente cuando decide tomar sol en una reposera. “Lo poco sexies que somos cuando estamos tirados y quedamos con los pies para afuera”, comenzó escribiendo la periodista.

“¿Yo tengo rotas las rodillas? Siento que Pampita cuando toma sol no le quedan los pies para afuera”, expuso junto a una foto de sus piernas, con sus pies llenos de arena, y en la posición que demuestra el punto que planteó en su reflexión. Por otro lado, para quitarle un poco de seriedad al tema, decidió hablar acerca de una de las cosas que le molestan cuando va a la playa, sea en el país que sea: “Por otro lado, siento que me re hincha la arena en lugares, pero a la vez me entrego”.

Luego cerró exponiendo un pensamiento que muchas personas tienen cada vez que eligen este tipo de vacaciones: “Porque aunque hagas todo prolijo vas a perder contra la arena y viste como es, si no podes con tu enemigo, únete a él”.