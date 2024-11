El Gobierno celebró el índice de inflación de octubre y destacó que se logró sin precios regulados

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó 2,7% registrado en octubre, y señaló que es el más bajo en tres años. Y recordó a los que pronosticaban que sería muy difícil bajar del 4% mensual.

Hoy 17:02

Luego de conocerse el número de inflación de octubre que difundió el INDEC, que fue de 2,7%, el Gobierno salió a celebrar los datos. En este sentido, distintos referentes del Ejecutivo compartieron y analizaron la noticia.

El Presidente Javier Milei afirmó: “Si le restamos la inflación inducida (devaluación prefijada + la inflación internacional), la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual, esto es, 2,4% anual. De confirmarse dos meses más esta inflación, se bajará la devaluación mensual al 1%. Viva la Libertad, carajo!!!”

“La inflación de octubre fue del 2,7%. Desde hace tres años (noviembre 2021) que no se tenía un nivel inflacionario mensual en estos niveles. Más aún, hoy no existen los precios regulados de aquel momento, ni los ‘precios cuidados’, ni la brutal brecha cambiaria, ni el chamanismo económico del kirchnerismo. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde su cuenta de X. También cuestionó a la oposición por asegurar que no sería posible bajar el índice del 4% mensual.

Por otro lado, la inflación general fue la más baja desde noviembre de 2021 y la núcleo fue la menor desde septiembre de 2020. Asimismo, representó un tercio de la inflación registrada en octubre 2023 (8,3%), y fue la más baja para un mes de octubre desde 2017.

Quien también se manifestó fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Inflación de octubre de 2022: 6,3 %; inflación de octubre de 2023: 8,3 %; inflación de octubre de 2024: 2,7 %. El Presidente Milei destruyó la inflación que nos dejó Sergio Massa y el kirchnerismo. Mes a mes se confirma que vamos por el camino correcto”, remarcó la funcionaria.