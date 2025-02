Reprogramaron varios partidos de la Liga Profesional por la ola de calor: ¿cuándo jugará Central Córdoba?

Se modificaron los horarios de los encuentros de la 4ª y la 5ª fecha del certamen, en donde el Ferroviario se medirá con Newell’s y Barracas Central.

Hoy 08:00

La Liga Profesional de Fútbol anunció modificaciones en los horarios de varios partidos de la 4ª y 5ª fecha del Torneo Apertura debido a la ola de calor que afecta al país, especialmente en las zonas más cálidas. Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los jugadores, el ente regulador reprogramó varios encuentros, entre ellos, los que involucran a Central Córdoba.

El partido entre Central Córdoba y Newell’s, correspondiente a la 4ª fecha, que originalmente iba a disputarse el viernes 7 de febrero a las 19.15, fue trasladado a las 20.00. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades, y será transmitido por ESPN.

Por otro lado, el partido por la 5ª fecha entre Barracas Central y Central Córdoba, que en un principio estaba programado para el martes 11 de febrero a las 17.00, también sufrió un cambio. El nuevo horario será a las 17.45 y se podrá seguir a través de TNT Sports.

Además de estos cambios, otros partidos importantes también fueron modificados en sus horarios para adaptarse a las altas temperaturas. Algunos de los encuentros más destacados son: Racing-Boca, que pasará de las 21.30 a las 22.15, y River-Independiente, que también verá una modificación, pasando de las 19.15 a las 20.15.

Las modificaciones no solo afectan a los equipos del grupo A, sino también a los del grupo B, como el caso de Vélez-San Lorenzo, que se adelantará a las 18.00 del sábado 8 de febrero, y el partido de Rosario Central frente a Atlético Tucumán, que se reprogramó para las 19.30.

Este ajuste en la programación tiene como objetivo evitar que los partidos se jueguen bajo condiciones climáticas extremas, lo que podría poner en riesgo la salud de los jugadores.

Programación de la 4ª fecha:

Jueves 6 de febrero

17.00 Aldosivi vs. Barracas Central

20.00 Sarmiento de Junín vs. San Martín de San Juan

Viernes 7 de febrero

17.45 Banfield vs. Belgrano

20.00 Central Córdoba vs. Newell’s

20.00 Huracán vs. Tigre

22.15 Independiente Rivadavia vs. Estudiantes

22.15 Unión de Santa Fe vs. Argentinos

Sábado 8 de febrero

18.00 Vélez vs. San Lorenzo

19.30 Rosario Central vs. Atlético Tucumán

20.15 River vs. Independiente

22.15 Racing vs. Boca

Domingo 9 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia

17.00 Platense vs. Instituto

19.15 Gimnasia vs. Godoy Cruz

21.30 Talleres vs. Lanús

Programación de la 5ª fecha:

Martes 11 de febrero

17.45 Barracas Central vs. Central Córdoba

20.00 Boca vs. Independiente Rivadavia

20.00 Estudiantes vs. Banfield

22.15 Belgrano vs. Aldosivi

22.15 Tigre vs. Racing

Miércoles 12 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Rosario Central

17.45 Newell’s vs. Defensa y Justicia

20.00 Independiente vs. Vélez

20.00 Argentinos vs. Huracán

22.15 Godoy Cruz vs. River

Jueves 13 de febrero

17.45 Lanús vs. Gimnasia

20.00 San Martín de San Juan vs. Talleres

20.00 San Lorenzo vs. Platense

22.15 Unión de Santa Fe vs. Instituto

22.15 Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín