Preocupación en Boca: Carlos Palacios fue internado y se pierde el partido ante Independiente Rivadavia

El futbolista chileno se suma a las bajas del plantel de Fernando Gago, que rotará de cara a su debut en la Copa Libertadores.

Hoy 15:48

Carlos Palacios encendió las alarmas en Boca luego de ser internado por un cuadro de gastroenteritis que derivó en deshidratación. Si bien su evolución ha sido favorable y se encuentra a la espera del alta médica, no podrá estar presente en el partido de mañana frente a Independiente Rivadavia en la Bombonera.

La noticia de su internación se conoció instantes después de que el club publicara la lista de concentrados para el duelo por la Copa de la Liga, en la que el mediocampista de 24 años no figura. Su recuperación será clave en la planificación de Fernando Gago, quien tendrá que reorganizar el equipo en una seguidilla de compromisos importantes.

Boca volverá a jugar el viernes contra Banfield en el estadio Florencio Sola, mientras que su debut en la segunda fase de la Copa Libertadores está programado para el martes 18 de febrero a las 21:30. En ese encuentro, enfrentará al ganador del cruce entre Nacional de Paraguay y Alianza Lima, que empataron 1-1 en la ida.

El entrenador tiene previsto administrar las cargas físicas del plantel, por lo que el regreso de Palacios dependerá de su evolución en los próximos días. En ese sentido, también deberá definir quién ocupará su lugar o si realizará un ajuste táctico en los próximos compromisos.

Más bajas y cambios en la lista de concentrados

Además de la ausencia de Palacios, Frank Fabra tampoco estará disponible para el partido ante Independiente Rivadavia. El colombiano, que había ingresado en los últimos minutos ante Racing por Marcelo Saracchi, quedó afuera de la nómina, aunque el lateral uruguayo sí figura entre los citados pese a haberse retirado con molestias en el último encuentro.

Otra novedad en la defensa será el regreso de Lautaro Blanco, quien no había sido convocado para el partido en Avellaneda. A su vez, Boca sufrirá otra baja sensible en el mediocampo, ya que Kevin Zenón no podrá jugar tras ser expulsado. En su lugar, se sumarán los juveniles Santiago Dalmasso y Joaquín Ruiz.

Gago ha decidido no apresurar el regreso de los jugadores que aún se recuperan de lesiones, por lo que Cristian Lema, Marcos Rojo y Ander Herrera tampoco estarán disponibles. Su reincorporación dependerá de su evolución en los próximos días, mientras Boca se prepara para una serie de encuentros claves en el calendario.