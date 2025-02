Boca inicia su camino en la Copa Libertadores ante Alianza Lima

El Xeneize busca dar el primer paso en la Fase 2 del repechaje al presentarse en Perú.

Hoy 10:15

Boca Juniors hará su debut en la Copa Libertadores 2024 este martes cuando visite a Alianza Lima por la ida de la Fase 2 del repechaje. El equipo de Fernando Gago buscará dar el primer paso hacia la fase de grupos en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 21:30, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe.

El Xeneize regresa a la competencia continental después de un año de ausencia y lo hace en un contexto de reconstrucción futbolística. Con un funcionamiento que aún no termina de consolidarse, Boca llega al duelo en Perú con el impulso de dos victorias consecutivas en la Copa de la Liga: 2-0 ante Independiente Rivadavia y 1-0 frente a Banfield.

Fernando Gago aún no definió la alineación y tiene algunas dudas clave. La primera pasa por la línea defensiva: podría optar por tres centrales, con Rodrigo Battaglia como líbero, o mantener una línea de cuatro en el fondo. La otra incógnita está en la delantera, donde Alan Velasco y Exequiel Zeballos pelean por un lugar junto a Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Las bajas son otro factor a considerar, ya que Boca no podrá contar con Edinson Cavani, Marcos Rojo ni Ander Herrera, quienes se recuperan de lesiones. A pesar de esto, el DT pondrá lo mejor que tiene disponible para comenzar con el pie derecho en la Libertadores.

El conjunto peruano, dirigido por Néstor Gorosito, accedió a esta instancia tras eliminar a Nacional de Paraguay con un global de 4-2 en la Fase 1. Con un equipo sólido y el respaldo de su gente, Alianza Lima intentará dar el golpe en casa.

En la previa, Gorosito dejó en claro la mentalidad con la que afrontará el partido: "Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once", sostuvo el DT, quien mantiene un fuerte vínculo con River Plate, clásico rival de Boca.

El choque en Lima marcará el inicio del camino del Xeneize en la Libertadores, con la ilusión de avanzar a la siguiente fase y acercarse al gran objetivo de meterse en los grupos.