Un nene de dos años murió asfixiado después de que la directora de su escuela se lo olvidara dentro de un auto

La mujer dijo que “estaba distraída porque ese día llegaban dos nuevos nenes a la institución”. Al darse cuenta de lo que había pasado intentó escapar pero fue detenida por la Policía.

Hoy 10:21

La directora de una guardería se olvidó a uno de los nenes encerrado adentro del auto y murió asfixiado. Al alertar el descuido hizo todo lo posible salvarlo pero cuando se dio cuenta de que ya no había más nada que hacer intentó fugarse. La Policía la detuvo a unos 80 kilómetros del lugar.

El trágico episodio ocurrió en Nerópolis, un municipio de Brasil, situado en el estado de Goiás. La mujer había pasado a buscar al chiquito por su casa, pero al llegar a la institución lo olvidó atado a su sillita. Cerró el auto con llave y el menor quedó adentro con las ventanillas cerradas durante cuatro horas.

Flaviane Lima pasó a buscar a Salomão Rodrigues Faustino de sólo 2 años el pasado martes 18 de febrero. Según el informe policial, la mujer buscó al niño de su casa, fue a la guardería y dejó al menor en el asiento trasero del vehículo, atado a una silla especial para auto.

En declaraciones al portal brasileño G1, el delegado André Fernandes reveló que la directora intentó escapar, pero fue detenida por las autoridades en Itaberaí, un municipio ubicado a unos 80 kilómetros de Nerópolis. Finalmente, la mujer fue acusada de homicidio y quedó alojada en el Complejo Penitenciario Provisional de Aparecida de Goiânia.

En su declaración, Flaviane dijo que ese día estaba distraída porque iba a recibir a tres nenes nuevos en la guardería y por eso se olvidó a Salomão en el auto. Los agentes dijeron que fue ella misma quién llamó a los bomberos para pedir asistencia para el chiquito, que estaba inconsciente dentro del auto. El nene fue trasladado al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, pero no sobrevivió.

El abogado de Flaviane dijo que la empresaria “está profundamente conmocionada, viviendo el peor momento de su vida”, e indicó que la mujer había intentado salvar al nene practicándole primeros auxilios. “No hubo intención, ni descuido consciente ni negligencia deliberada”, afirmó.

Giselle Faustino, la mamá de Salomão, no sale de la conmoción por lo ocurrido. El chiquito había cumplido 2 años el pasado 5 de febrero. En una sentida publicación de redes sociales, la mujer dijo que se siente como si estuviera en una pesadilla y se pregunta cómo hará para poder vivir sin su hijo.

“Te llevaste todo mi corazón y mi alegría. “¿Cómo viviré sin ti?”, escribió en la publicación que acompaño con fotos de su hijo y agregó: “¿Cómo podré llegar a casa ahora y no ser testigo de tu alegría? (...) No puedo cerrar los ojos sin imaginar tu sufrimiento. Perdona a mamá mi amor. Quería hacer tanto por ti”.

“Fui la mamá más feliz de toda mi vida, hijo me hiciste tan feliz, tu dulzura, tus artes, tu inteligencia, ahhh hijo mío me encantaba verte dormir, me encantaba llegar a casa del trabajo y que me abraces”, escribió en otro posteo.