La apuesta de Brey por Marchesín en los penales, que no le salió a Boca

El joven arquero ingresó en el final del partido para la definición desde los doce pasos, pero igual Alianza Lima avanzó en la Copa Libertadores.

Fernando Gago tomó una decisión clave antes de la definición por penales entre Boca y Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025: sacó a Agustín Marchesín y puso a Leandro Brey para la tanda. Sin embargo, la apuesta no funcionó, el arquero no pudo detener ningún remate y el Xeneize quedó fuera de toda competencia internacional.

El final del partido estuvo marcado por el caos y la tensión. Minutos antes del 2-1 que llevó la serie a los penales, Edinson Cavani desperdició un gol increíble debajo del arco que pudo haber sellado la clasificación. En medio de esa jugada, Marchesín ya se había acercado al banco para coordinar el cambio con Gago, mientras Brey calentaba al costado del campo.

El arquero de 22 años, quien ya había sido héroe en una tanda contra Gimnasia por la Copa Argentina, adivinó el sector de cuatro de los cinco remates, pero no logró contener ninguno. En cambio, Guillermo Vizcarra se vistió de figura al atajar el último penal de Alan Velasco, sellando la clasificación de Alianza Lima y la eliminación de Boca de la Libertadores.