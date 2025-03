Bombo y fixture confirmado para la histórica participación de Central Córdoba en la Copa Libertadores

La Conmebol dio a conocer oficialmente los bolilleros para el sorteo que se realizará el lunes 17 de marzo en Asunción.

Hoy 16:42

Central Córdoba espera con una enorme expectativa el sorteo de la próxima edición de la Copa Libertadores, que tendrá al Ferroviario participando por primera vez en su historia.

En ese sentido, la Conmebol dio a conocer oficialmente este viernes lo bombos de cara al sorteo que se realizará el próximo lunes 17 en Asunción, Paraguay.

El Ferro ocupará el bolillero 4, junto a Carabobo de Venezuela, Atlético Bucaramanga de Colombia, San Antonio Bulo Bulo de Bolivia más otros cuatro equipos que provienen del repechaje.

La participación de Central Córdoba en la Copa Libertadores marcará otro hecho histórico para el fútbol santiagueño, el cual generó una gran expectativa no tan solo de sus hinchas sino también de los amantes del fútbol en nuestra provincia.

De acuerdo al reglamento, Central Córdoba tendrá el siguiente fixture:

Fecha 1: local vs. Equipo del Bombo 2

Fecha 2: visitante vs. Equipo del Bombo 1

Fecha 3: local vs. Equipo del Bombo 3

Fecha 4: local vs. Equipo del Bombo 1

Fecha 5: visitante vs. Equipo del Bombo 3

Fecha 6: visitante vs. Equipo del Bombo 2

LOS OTROS EQUIPOS ARGENTINOS

River Plate y Racing Club están en el Bombo 1, mientras que Estudiantes ocupa el Bombo 2 y Vélez y Talleres de Córdoba integran el Bombo 3.