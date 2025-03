Se complica la situación laboral de Wanda Nara en medio de su pelea con Mauro Icardi

En las últimas horas, la mediática recibió una inesperada noticia que la podría perjudicar económica y profesionalmente.

Hoy 17:21

A pesar de que Wanda Nara gritó a los cuatro vientos que en breve se pondría al frente de alguno de los dos realities gastronómicos que condujo en la pantalla de Telefe los últimos dos años, parece que el canal la habría congelado hasta nuevo aviso.

Lo cierto es que en medio de la feroz batalla legal y mediática que libra desde fines del año pasado contra Mauro Icardi, este martes Paula Varela reveló en Intrusos (América TV) que actualmente "no hay lugar en la pantalla 2025 para Wanda Nara".

"Me dijeron por dos motivos: uno, tiene que ver con que estaba pensado hacer Bake Off este año con ella y no MasterChef -no estuvo en los planes hacer MasterChef este año porque es un programa muy caro aparte-, pero no se va a hacer", comenzó informando la periodista.

Al tiempo que agregó que "lo que se va a hacer es Gran Hermano hasta junio, julio, y cuando termine empezará La Voz. Esas son las únicas apuestas de proyectos de este año de Telefe". "O sea que Wanda y su lugar con lo que ella pensaba que era MasterChef, o Bake Off, no hay lugar. Incluso los productores que trabajaban en estos proyectos ya fueron redistribuidos en el canal en otros proyectos", aseguró.

Y la otra mala noticia para Wanda es que, según Varela, Nara estaría "freezada en el canal". "Por ahora no quieren tenerla en la pantalla", remarcó. En tanto, donde sí estaría confirmada la ex de Icardi sería para conducir la segunda temporada de Love is Blind para la plataforma de Netflix para mediados de año.