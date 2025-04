Así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura: a quién enfrentaría Central Córdoba

El primer torneo del año de la Liga Profesional entra en su recta final y comienzan a tomar forma los enfrentamientos y el cuadro para definir al campeón.

La fecha 12 del Torneo Apertura 2025 marca un momento clave en la Liga Profesional, ya que se comienza a definir el cuadro de playoffs que coronará al campeón de la primera mitad del año. Con dos jornadas por disputar, los equipos luchan por meterse entre los ocho primeros de cada zona, mientras algunas sorpresas sacuden el cierre de la fase regular.

En la Zona A, los ocho equipos que por ahora se estarían clasificando a octavos son Tigre, Boca, Huracán, Argentinos Juniors, Estudiantes, Central Córdoba, Barracas Central y Defensa y Justicia. La gran sorpresa es la ausencia de Racing, que hasta el momento no logra meterse en el lote de arriba.

Por el lado de la Zona B, los clasificados serían Rosario Central, Independiente, San Lorenzo, River, Deportivo Riestra, Platense, Lanús y Talleres. Quien da la nota negativa es Vélez, último campeón de la Liga Profesional, que recién logró su primer triunfo en la fecha 9 y hoy está fuera de la zona de clasificación.

Así quedarían los cruces de octavos de final

Si la fase regular terminara hoy, los emparejamientos para los octavos de final del Apertura 2025 serían los siguientes:

Tigre (1° A) vs. Talleres (8° B)

Rosario Central (1° B) vs. Defensa y Justicia (8° A)

Independiente (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Boca (2° A) vs. Lanús (7° B)

Huracán (3° A) vs. Platense (6° B)

San Lorenzo (3° B) vs. Central Córdoba (6° A)

Argentinos Juniors (4° A) vs. Deportivo Riestra (5° B)

River (4° B) vs. Estudiantes (5° A)

Cómo se jugarán los playoffs

Los playoffs del Torneo Apertura 2025 se disputarán a partido único, y los octavos, cuartos y semifinales se jugarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones. En tanto, la gran final se disputará el domingo 1 de junio en el Estadio Único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero, que volverá a ser sede de una definición nacional.