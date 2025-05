Mauro Icardi denuncia en redes una nueva provocación de Wanda Nara

El futbolista, que está en Turquía con la China Suárez, volvió a tocar fondo.

Hoy 15:14

Mauro Icardi volvió a hablar de Wanda Nara en las redes sociales. Si bien no la nombró, contó que no pudo hablar con sus nenas porque la madre les impidió el contacto. “Otra noche sin hablar con mis hijas. Falta poco mis pequeñas princesas. Las amo”, escribió en Instagram.

El reclamo de este viernes se sumó a la extensa lista que sacó a la luz días atrás, donde enumeró todas las maldades que le hace la mediática. “La madre impide que las vea. La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere. Hace seis meses que estoy en la Argentina para estar con las nenas y solo las vi un día. Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo, les quema el cerebro)”, disparó enojado.

El descargo del futbolista no quedó ahí. También la acusó de exponer a Francesca e Isabella en las redes y denunciarlo para que él no pudiera hacerlo. Por último, dijo que pronto se conocerá la noticia más esperada. “Ahí me ocuparé de responder tantas mentiras, inventos y barbaridades para ensuciar el foco de lo real”, cerró.