El comisionado municipal de El Zanjón deja su cargo tras la golpiza y una serie de versiones

Ramón Aguirre presentó su renuncia y le fue acepatada. En su lugar asumirá el exdiputado Luis Villavicencio como interventor. Aguirre había denunciado ser víctima de un asalto pero hubo fuertes versiones sobre un incidente del que habría participado.

Hoy 07:30

Veinticuatro horas después de hacerse público el video grabado por el entonces comisionado de El Zanjón, Ramón Aguirre, en el que aseguraba haber sido víctima de un brutal asalto, anoche el aludido presentó su renuncia y hoy mismo asumirá un interventor en aquella comuna del sur.

El texto de la dimisión señala que da un paso al costado "por razones estrictamente personales". Anoche mismo se supo que le era aceptada y que el exdiputado Luis Humberto Villavicencio asumirá hoy como interventor hasta diciembre de este año, fecha en que tomará las riendas del municipio quien sea elegido en octubre.

Aguirre había denunciado que fue víctima de un brutal asalto el fin de semana por parte de un delincuente desconocido que lo abordó en inmediaciones del barrio Ciudad del Niño, cuando él había detenido la marcha de su camioneta por una repentina indisposición. Afirmó que la intención del supuesto delincuente era robarle y que de hecho se había llevado su celular.

En el video que difundió mostró su rostro con una notable herida en la frente sobre el ojo izquierdo, y varios magullones en distintas parte del cuerpo. Aguirre dijo que salía a manifestarse sobre lo ocurrido "porque se estaban diciendo muchas cosas" y para evitar que se lo sucedido "se usara políticamente".

Durante las horas siguientes se tejieron un sinnúmero de versiones incluso señalándolo como partícipe en otro incidente.

Lo cierto es que tras la jornada de este miércoles, anoche se conoció la noticia de la presentación de su renuncia y la designación de Villavicencio para administrar la comuna de El Zanjón.