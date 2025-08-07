Central Córdoba visita a Newells buscando otra alegría en el Torneo Clausura

El Ferroviario enfrenta a la Lepra en Rosario por la cuarta fecha del certamen.

Central Córdoba enfrenta este viernes a las 21 a Newell’s Old Boys en el Estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Andrés Merlos, con Silvio Trucco en el VAR.

Presente positivo para el Ferro

El Ferroviario llega con el ánimo en alza tras vencer a Defensa y Justicia, resultado que lo mantiene invicto en el semestre, con dos empates y una victoria en el Clausura. Además, viene de una destacada actuación en la Copa Sudamericana, donde eliminó a Cerro Largo con un contundente 3-0 y se prepara para los octavos de final ante Lanús, serie que comenzará el próximo jueves en Santiago del Estero.

En la tabla de la Zona A, el elenco santiagueño se encuentra en puestos de playoffs, mientras que en la tabla anual aún están lejos de los lugares de clasificación a copas internacionales, aunque con mejor diferencia de gol que su rival de esta jornada.

Newell’s, irregular y con presión

La Lepra llega a este duelo tras un empate sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata. El equipo de Cristian Fabbiani arrancó el torneo con una victoria ante Independiente Rivadavia, pero luego perdió en casa ante Banfield y no pudo volver a sumar de a tres.

Con solo cuatro puntos, Newell's necesita recuperarse si quiere aspirar a una clasificación internacional: está a ocho unidades del último puesto que otorga un boleto a la Sudamericana y su otra vía es lograr el título del Clausura.

Formaciones probables

Newell’s (DT: Cristian Fabbiani): Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González.

Central Córdoba (DT: Omar De Felippe): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia.

Los datos del partido

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)