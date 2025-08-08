Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

En vivo: Boca quiere ponerle fin a su crisis enfrentando a Racing en La Bombonera

El Xeneize, que vivió otra semana complicada, recibe a la Academia en un partido con algo más de tres puntos en juego.

Hoy 17:12

En medio de una crisis deportiva e institucional, Boca Juniors afrontará este sábado un duelo clave ante Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Desde las 16.30, y con una Bombonera encendida, el Xeneize buscará cortar su peor racha histórica: 11 partidos sin triunfos y un penúltimo puesto en la tabla con apenas dos puntos.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Liga Profesional de Fútbol Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025
  2. 2. El tiempo para este sábado 9 de agosto en Santiago del Estero: frío amanecer para una jornada que se espera sea despejada
  3. 3. Desde cuándo se podrá comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego
  4. 4. Agravaron los cargos contra el cardiólogo Chávez Espinoza: acusado de asesinar a su hermano "por codicia"
  5. 5. La Libertad Avanza redobla la apuesta y usa el “Nunca Más” en un spot contra Axel Kicillof
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT