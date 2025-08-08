En vivo: Boca quiere ponerle fin a su crisis enfrentando a Racing en La Bombonera

El Xeneize, que vivió otra semana complicada, recibe a la Academia en un partido con algo más de tres puntos en juego.

Hoy 17:12

En medio de una crisis deportiva e institucional, Boca Juniors afrontará este sábado un duelo clave ante Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Desde las 16.30, y con una Bombonera encendida, el Xeneize buscará cortar su peor racha histórica: 11 partidos sin triunfos y un penúltimo puesto en la tabla con apenas dos puntos.

