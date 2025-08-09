Con cinco encuentros, continúa la jornada de los clásicos de la Liga Santiagueña
Tras el inicio este viernes 8 de agosto, la acción continuará hoy y se prolongará hasta el jueves 14.
Hoy 09:25
La Liga Santiagueña de Fútbol vive su quinta fecha del Torneo Clausura con un condimento especial: los clásicos zonales que encienden cada rincón de la provincia. Tras el inicio este viernes 8 de agosto, la acción continuará hoy y se prolongará hasta el jueves 14.
Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)
Viernes 08/08
Vélez 0-0 Banfield
Instituto Santiago 3-1 Yanda FC
Domingo 10/08
Defensores de Forres vs Atlético Forres Cancha: Defensores | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Agua y Energía vs Villa Unión Cancha: AyE | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Independiente de Beltrán vs Unión (B) Cancha: Rojo de Beltrán | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Sportivo Fernández vs Independiente (F) Cancha: Sp. Fernández | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local y neutral)