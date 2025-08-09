Ingresar
Con cinco encuentros, continúa la jornada de los clásicos de la Liga Santiagueña

Tras el inicio este viernes 8 de agosto, la acción continuará hoy y se prolongará hasta el jueves 14.

Hoy 09:25

La Liga Santiagueña de Fútbol vive su quinta fecha del Torneo Clausura con un condimento especial: los clásicos zonales que encienden cada rincón de la provincia. Tras el inicio este viernes 8 de agosto, la acción continuará hoy y se prolongará hasta el jueves 14.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

  • Vélez 0-0 Banfield
  • Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

  • Defensores de Forres vs Atlético Forres
    Cancha: Defensores | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
  • Agua y Energía vs Villa Unión
    Cancha: AyE | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs Unión (B)
    Cancha: Rojo de Beltrán | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
  • Sportivo Fernández vs Independiente (F)
    Cancha: Sp. Fernández | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local y neutral)
  • Estudiantes vs Comercio
    Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)

Lunes 11/08

  • Güemes vs Unión Santiago
    Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)

Miércoles 13/08

  • Central Córdoba vs Mitre
    Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)

Jueves 14/08

  • Sarmiento vs Central Argentino
    Cancha: Sarmiento | Reserva: 20:00 | Primera: 22:00 (Público local)

