En vivo: Estudiantes y Comercio chocan en una nueva edición del clásico de Huaico Hondo
Esta tarde sigue la acción de la quinta fecha del Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Hoy 15:10
Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)
Viernes 08/08
- Vélez 0-0 Banfield
- Instituto Santiago 3-1 Yanda FC
Domingo 10/08
- Defensores de Forres vs Atlético Forres
Cancha: Defensores | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
- Agua y Energía vs Villa Unión
Cancha: AyE | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
- Independiente de Beltrán vs Unión (B)
Cancha: Rojo de Beltrán | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
- Sportivo Fernández vs Independiente (F)
Cancha: Sp. Fernández | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local y neutral)
- Estudiantes vs Comercio
Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Lunes 11/08
- Güemes vs Unión Santiago
Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Miércoles 13/08
- Central Córdoba vs Mitre
Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)
Jueves 14/08
- Sarmiento vs Central Argentino
Cancha: Sarmiento | Reserva: 20:00 | Primera: 22:00 (Público local)