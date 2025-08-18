El desahogo de Zeballos tras la goleada de Boca en Mendoza: "Somos una familia, un grupo muy unido"

El delantero santiagueño marcó el 2-0 ante Independiente Rivadavia y cortó una sequía de seis meses sin convertir.

Hoy 17:12

Boca Juniors vivió una jornada de alivio en Mendoza, donde cortó una racha de 12 partidos sin victorias al golear a Independiente Rivadavia. Pero el desahogo no fue solo colectivo: también tuvo un capítulo especial para Exequiel “Chango” Zeballos, quien volvió al gol tras seis meses de sequía y lo celebró con emoción.

El santiagueño fue el encargado de marcar el 2-0 parcial, un tanto que significó mucho más que un resultado. Con su grito, Zeballos dejó atrás meses complicados, donde las lesiones y la falta de continuidad lo habían relegado en la consideración. Su última vez había sido justamente ante el mismo rival, en febrero.

El festejo lo dijo todo: abrió los brazos en un gesto de alivio, dedicó el gol a su familia y fue rápidamente rodeado por sus compañeros. La imagen más fuerte la protagonizó Williams Alarcón, quien lo levantó en sus hombros en señal de apoyo, dejando claro que, más allá de los malos resultados, el grupo sigue unido.

“Somos una familia, un grupo muy unido, y eso suma un montón. Esperemos seguir con esta racha. Ahora Banfield y seguir sumando puntos”, expresó Zeballos en diálogo con el canal oficial del club.

Para el Chango, este tanto puede ser el inicio de un nuevo capítulo en Boca. Su velocidad, desequilibrio y atrevimiento son cualidades muy valoradas por Miguel Ángel Russo, que confía en recuperar la mejor versión del extremo santiagueño.

En Mendoza, Zeballos se sacó un peso de encima. Y quizás, con este gol, empiece a reencontrarse con la historia que lo llevó a ser uno de los grandes proyectos del Xeneize.