Barracas Central busca seguir en la cima cuando reciba a Defensa en el inicio de la fecha 6 del Clausura

Desde las 15.30, en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el Guapo recibe a los de Varela en un partido que puede cambiar la punta de la Zona A.

Hoy 10:19

La fecha 6 del Torneo Clausura 2025 promete un choque vibrante en Buenos Aires. Barracas Central, que marcha como puntero de la Zona A con 10 puntos, intentará aprovechar su localía para mantenerse en lo más alto. Se miden desde las 15:30.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua viene de empatar 1-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero y necesita sumar de a tres para consolidarse en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores. Actualmente, se ubica sexto en la tabla anual, a solo tres unidades de los puestos de ingreso al certamen continental.

Por el lado de Defensa y Justicia, el equipo de Mariano Soso llega con confianza y en plena levantada. El Halcón solo perdió un partido en el Clausura y viene de igualar 1-1 con Newell’s, tras revertir un arranque complicado. Si logra ganar esta tarde, alcanzará los 11 puntos y se subirá a lo más alto de la Zona A, relegando a Barracas al segundo lugar.

Con dos equipos que pelean arriba y con realidades muy parejas, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. El ganador no solo se quedará con la cima, sino que también dará un paso fundamental en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.