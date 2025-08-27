Ingresar
Torneo Clausura 2025: Programación completa de la 7ª fecha

La séptima jornada de la Liga Santiagueña tendrá cruces determinantes en distintas canchas de la provincia y definirá posiciones clave en la tabla. La acción se repartirá entre viernes, domingo y martes.

Hoy 13:45

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación oficial de la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025, que se jugará en tres días y contará con partidos decisivos tanto para los equipos que pelean arriba como para los que buscan escapar de la zona baja.

Viernes 29 de agosto

  • Central Córdoba vs. Atlético Forres – Cancha Sintético
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Puertas cerradas)
  • Unión de Beltrán vs. Güemes
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Independiente de Fernández vs. Vélez
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Domingo 31 de agosto

  • Sportivo Fernández vs. Banfield
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Villa Unión vs. Estudiantes
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Comercio vs. Central Argentino
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Defensores de Forres vs. Agua y Energía
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre

  • Sarmiento vs. Yanda
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

