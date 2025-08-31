Ingresar
La Tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y evacuados en varias provincias

Buenos Aires, Mendoza y Catamarca fueron las más afectadas por el temporal, que dejó zonas anegadas, caída de árboles y granizo.

La tradicional Tormenta de Santa Rosa llegó con fuerza a la Argentina y ya genera serias complicaciones en distintas provincias del país. Durante la madrugada y la mañana del sábado, fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento provocaron inundaciones, evacuados y daños materiales.

En el norte de la provincia de Buenos Aires, varias localidades registraron calles anegadas y se estima que la precipitación acumulada superará los 100 milímetros. En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico indica que habrá lluvias intermitentes durante toda la jornada, con una mejora recién a partir del lunes por la mañana.

En Mendoza, el temporal dejó más de 100 evacuados, árboles caídos y caída de granizo en distintas ciudades. Las ráfagas de viento también provocaron destrozos, y personal de Defensa Civil asistió a más de un centenar de personas que debieron abandonar sus hogares.

La provincia de Catamarca también se vio afectada por la caída de granizo, mientras que en San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán se reportaron daños importantes en viviendas, vehículos y cultivos.

Las autoridades nacionales y provinciales mantienen un estado de alerta por la continuidad de las tormentas durante las próximas horas, y recomendaron a la población evitar traslados innecesarios y tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones y caída de ramas.

