Antes de $LIBRA, Javier Milei y Mauricio Novelli promocionaron otra criptomoneda que terminó en fracaso

Ocurrió en 2022, cuando el Presidente era diputado nacional. El negocio se presentaba como un videojuego que permitiría ganar dinero a través de un token. Qué dicen los documentos del peritaje informático realizado por la Justicia.

Hoy 06:27

El teléfono de Mauricio Novelli, peritado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, es una caja de Pandora. Investigado en el marco del escándalo $LIBRA, no solo contiene documentos reveladores de los nexos creados entre los implicados y el entorno presidencial más cercano, sino que además expone una larga lista de acuerdos y convenios que terminaron rumbo al fracaso. Y $LIBRA no es el único.

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En las voluminosas carpetas del peritaje al celular de Mauricio Novelli hay suficiente información sobre un proyecto que se gestó en 2021 y se lanzó en 2022: VULCANO.

En este caso, el negocio se presentaba como un videojuego que permitiría ganar dinero a través de su propia criptomoneda, el token $VULC. El videojuego nunca llegó a existir y fue calificado posteriormente como un fraude similar a otros de la época. Tras una breve subida de precio impulsada por la promoción, el valor del token colapsó y los desarrolladores abandonaron el proyecto, dejando a numerosos inversores perjudicados.

Cuando Milei ya era diputado nacional, el 18 de febrero de 2022, en uno de sus habituales posteos en X se dedicó a promocionar el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, el emprendimiento de Novelli y su socio Jeremías Walsh

“Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió.

Semanas después del posteo de Milei, $VULC perdió todo su valor.

El documento más antiguo data del 14 de diciembre de 2021 y es un acuerdo de locación de servicios por 60 días entre N&W Professional Traders y un programador, para que realice el desarrollo de software y programación del juego bajo la tecnología blockchain (“VULCANO”)

El pago por el trabajo fue en especies: 500.000 unidades de los activos digitales (tokens de VULCANO)

Quince días más tarde, el 29 diciembre de 2021, hacían alardes de contar con la figura de Milei para promocionar el negocio, vía redes sociales.

En uno de los documentos hallados dentro de los peritajes oficiales se detallan también los términos de un compromiso de adquisición de Tokens, fechado en enero de 2022.

Las partes son N&W Professional Traders (la empresa de Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) y un adquirente futuro. Es el modelo de contrato para el negocio.

Advierten los riesgos para quien acepte el acuerdo: “El adquirente reconoce y acepta que las inversiones en criptomonedas se encuentran sujetas a una serie de riesgos particulares entre los que se incluyen sin limitación: riesgos informáticos, técnicos o tecnológicos derivados de la funcionalidad, característica, uso y otras propiedades técnicas de las criptomonedas, así como de la tecnología subyacente de estos; riesgos por cambios regulatorios y legales propios de las criptomonedas ya que las operaciones con criptomonedas no cuentan con respaldo regulatorio o supervisión alguna de organismos gubernamentales en razón de que no han sido reconocidos como monedas de curso legal o medios de pago autorizados por las autoridades gubernamentales que regulan los sistemas monetarios y sus correspondientes tratamientos legales, los cuales pueden modificarse negativamente con relación a operaciones con criptomonedas así como riesgos económicos, financieros y de volatilidad en el valor de las criptomonedas, ya que los mismos no son considerados moneda de curso legal y su valor no está respaldado por ningún gobierno o institución financiera”

También hay presentaciones en PowerPoint en el que N&W Professional Traders se autodefine como sponsor de varios influencers, entre ellos Javier Milei, que por esas horas ya había sido elegido como diputado nacional.

Maximiliano Firtman, periodista de tecnología y director en Codemia, ya había alertado a través de su cuenta en X, a poco de desatado el caso $LIBRA, los antecedentes de VULCANO.

“El juego nunca existió. La cripto $VULC promocionada por Milei diciendo que es “un diagrama económico sostenible en el tiempo”, tuvo unas semanas después un comportamiento parecido a $LIBRA, pero a muchísima menor escala. Cuando bajó la cotización, abandonaron todo”, sostuvo.

Y señala un detalle no menor: “Cuando saltó lo de $LIBRA, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, borró de su canal de YouTube el video donde anunciaba ”el nuevo juego play to earn apoyado por Javier Milei y Agustín Laje".

En otro caso: CoinX

Dos meses antes de que Milei promocionara el proyecto VULCANO, hizo algo parecido: pero esta vez no eligió X, su red social preferida, sino Instagram. Lo hizo para publicitar CoinX, una plataforma de inversión que terminó siendo denunciada como una posible estafa piramidal.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió el entonces diputado.

La cuenta que mencionó Milei no existe más.

Un año y medio después de la promoción lanzada por el ahora presidente, en agosto de 2023, allanaron por estafa a la empresa, en un procedimiento que fue ordenado por el Juzgado Federal N°12 de Ariel Lijo. La investigación había iniciado en 2022.

CoinX había sido intimada en junio de 2022 por la Comisión Nacional de Valores para que “cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (a través de su sitio web, canal de YouTube y redes sociales)”.

Ninguna de esas publicidades fue gratis. No hay demasiadas constancias escritas de estos pagos. Pero sí existe un resumen del Banco Galicia de transferencias de la cuenta de N&W Professional Traders, que revela un pago de 200.000 pesos a Karina Milei, realizada en julio de 2023, pocos meses antes de que su hermano se convirtiera en presidente de la Nación.