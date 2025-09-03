Los días 6 y 7 de septiembre se realizará el Primer Torneo de Ajedrez adaptado para ciegos en La Banda

El anuncio fue realizado por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el presidente del Club Besares, Franco Fantusatti, y el atleta José Ponti.

Los días 6 y 7 de septiembre, en las instalaciones del Club Besares de La Banda, se realizará el primer torneo de ajedrez adaptado para ciegos con la participación de 50 jugadores de las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero y Córdoba.

El anuncio fue realizado por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el presidente del Club Besares, Franco Fantusatti, y el atleta José Ponti.

“Este evento –explicó Dapello- será un acontecimiento extraordinario incorporando una actividad más para los deportes adaptados y que nos tiene entusiasmados porque es una experiencia novedosa por ser la primera vez y enmarcar en esa política deportiva de dar apoyo, estimular y acompañar, como lo viene haciendo el Gobierno de la provincia”.

Por su parte, Ponti, dijo: “Estoy muy orgulloso y muy contento que Santiago del Estero en su política deportiva incluya a las personas con discapacidad en este deporte que no sea solo fútbol u otros deportes que conocemos. Para nosotros tener este apoyo es muy importante porque nos permite visibilizar una realidad que a todos nos concierne de una manera o de otra”.

Finalmente, Fantusatti precisó que el torneo comenzará el sábado a las 17 y al día siguiente a la misma hora se realizará una exhibición en la Plaza Belgrano de La Banda.