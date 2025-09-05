Elecciones provinciales: las boletas para gobernador y vicegobernador que estarán en el cuarto oscuro en Santiago del Estero

El voto con la fórmula del Frente Cívico, Elías Suárez y Carlos Silva Neder, tendrá las listas de candidatos a diputados provinciales de los frentes Encuentro Cívico y Fuerza Patria Peronista.

Santiago del Estero tendrá este 26 de octubre elecciones concurrentes ya que se votará con dos sistemas distintos para cargos a senadores (3) y diputados (3) en el Congreso de la Nación en las legislativas nacionales; y también se elegirá gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales, intendentes y concejales en Clodomira, Beltrán y VillaAtamisqui; y 137 comisionados municipales.

Para las elecciones nacionales se utilizará por primera vez la boleta única de papel (BUP) donde en un sola papeleta estarán todos los partidos y candidatos y el votante tendrá que marcar con una cruz la fuerza a la que quiera apoyar (esto detrás de un biombo).

En el caso de Santiago del Estero hay siete fuerzas que presentarán candidatos para las legislativas nacionales y se realizó el sorteo del orden de aparición de frentes o partidos, quedando de la siguiente manera, de izquierda a derecha por orden de aparición: Despierta Santiago, Unite por la Libertad y la Dignidad, Nueva Izquierda, Frente Cívico por Santiago, Frente Fuerza Patria Peronista, Hacemos por Santiago y La Libertad Avanza. El diseño de la boleta aún no fue aprobado por la Justicia Electoral Federal.

En el caso de las elecciones provinciales, se utilizará la boleta partidaria o boleta sábana, con distintos cuerpos según cada categoría: gobernador y vicegobernador, diputados provinciales; intendente y luego concejales -sólo en las comunas de Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui-; o bien a comisionado municipal en las 137 localidades que eligen a sus jefes comunales.

La Justicia Electoral provincial ya recibió todos los modelos de boleta y durante la mañana de este viernes se realizará la audiencia de control e impugnación en el cuarto piso de Tribunales, en el SUM. Luego de ello, la Justicia procederá a la oficialización.

Estas son todas las boletas que presentaron las fuerzas para gobernador y vicegobernador. Se hace la salvedad que aún no fueron oficializadas y que algunas -de haber observaciones- podrían sufrir alguna modificación si lo consideran necesario las autoridades electorales.

Son en total 10 fórmulas para gobernador y vicegobernador, pero habrá 11 boletas. Esto se debe a que el voto con la fórmula del Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez y Carlos Silva Neder, tendrá adosado las listas de candidatos a diputados provinciales de los frentes Encuentro Cívico por una parte; y por otro, a Fuerza Patria Peronista, ya que ambas fuerzas apoyan a los candidatos del oficialismo.

Frente Cívico Gobernador - Vice

FC - Fuerza Patria Peronista

La Libertad Avanza

Unidos para el Futuro

Frente Renovador

Frente Futuro

Despierta Santiago

UCEDE

Frente Ciudadanos

Unite