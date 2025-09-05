Ingresar
Elecciones provinciales: las boletas para gobernador y vicegobernador que estarán en el cuarto oscuro en Santiago del Estero

El voto con la fórmula del Frente Cívico, Elías Suárez y Carlos Silva Neder, tendrá las listas de candidatos a diputados provinciales de los frentes Encuentro Cívico y Fuerza Patria Peronista.

Hoy 11:34

Santiago del Estero tendrá este 26 de octubre elecciones concurrentes ya que se votará con dos sistemas distintos para cargos a senadores (3) y diputados (3) en el Congreso de la Nación en las legislativas nacionales; y también se elegirá gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales, intendentes y concejales en Clodomira, Beltrán y VillaAtamisqui; y 137 comisionados municipales.

Para las elecciones nacionales se utilizará por primera vez la boleta única de papel (BUP) donde en un sola papeleta estarán todos los partidos y candidatos y el votante tendrá que marcar con una cruz la fuerza a la que quiera apoyar (esto detrás de un biombo). 

En el caso de Santiago del Estero hay siete fuerzas que presentarán candidatos para las legislativas nacionales y se realizó el sorteo del orden de aparición de frentes o partidos, quedando de la siguiente manera, de izquierda a derecha por orden de aparición: Despierta Santiago, Unite por la Libertad y la Dignidad, Nueva Izquierda, Frente Cívico por Santiago, Frente Fuerza Patria Peronista, Hacemos por Santiago y La Libertad Avanza. El diseño de la boleta aún no fue aprobado por la Justicia Electoral Federal.

En el caso de las elecciones provinciales, se utilizará la boleta partidaria o boleta sábana, con distintos cuerpos según cada categoría: gobernador y vicegobernador, diputados provinciales; intendente y luego concejales -sólo en las comunas de Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui-; o bien a comisionado municipal en las 137 localidades que eligen a sus jefes comunales.

La Justicia Electoral provincial ya recibió todos los modelos de boleta y durante la mañana de este viernes se realizará la audiencia de control e impugnación en el cuarto piso de Tribunales, en el SUM. Luego de ello, la Justicia procederá a la oficialización.

Estas son todas las boletas que presentaron las fuerzas para gobernador y vicegobernador. Se hace la salvedad que aún no fueron oficializadas y que algunas -de haber observaciones- podrían sufrir alguna modificación si lo consideran necesario las autoridades electorales.

Son en total 10 fórmulas para gobernador y vicegobernador, pero habrá 11 boletas. Esto se debe a que el voto con la fórmula del Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez y Carlos Silva Neder, tendrá adosado las listas de candidatos a diputados provinciales de los frentes Encuentro Cívico por una parte; y por otro, a Fuerza Patria Peronista, ya que ambas fuerzas apoyan a los candidatos del oficialismo.

Frente Cívico Gobernador - Vice Frente Cívico Gobernador - Vice

FC - Fuerza Patria Peronista FC - Fuerza Patria Peronista

La Libertad Avanza La Libertad Avanza

Unidos para el Futuro Unidos para el Futuro

Frente Renovador Frente Renovador

Frente Futuro Frente Futuro

Despierta Santiago Despierta Santiago

UCEDE UCEDE

Frente Ciudadanos Frente Ciudadanos

Unite Unite

