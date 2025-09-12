Marchesín respondió bien en la práctica de Boca y podría ser titular en Rosario

El arquero, que se había lesionado sobre el final del partido ante Aldosivi hace menos de dos semanas, fue exigido y se mostró entero de cara al partido ante Central.

Hoy 15:02

Cuando todo parecía indicar que Leandro Brey iba a tener su primera titularidad en Boca después de 229 días, la última práctica cambió los planes. Agustín Marchesín respondió con solidez a las exigencias físicas y no se descarta que continúe como titular en la visita a Rosario Central.

El arquero de 37 años había sufrido un desgarro en el gemelo derecho tras un choque en el minuto 90 frente a Aldosivi. Los plazos de recuperación estimaban al menos tres semanas, pero apenas 12 días después se entrenó a la par de sus compañeros y se perfila para estar en el Gigante de Arroyito.

La decisión final la tomará Miguel Ángel Russo, que volvió a los entrenamientos tras superar una infección urinaria. El DT llevará a ambos arqueros a Rosario y definirá si apuesta por la experiencia de Marchesín o si le da la oportunidad al joven Brey, de 22 años, con la idea de no correr riesgos innecesarios.

En el club mantienen expectativas por el futuro de Brey, aunque cuando le tocó ocupar el arco a fines de 2024 dejó algunas dudas. Hoy, Marchesín es considerado uno de los líderes del plantel y un titular indiscutido.

En cuanto al resto del equipo, no habrá grandes novedades. Ayrton Costa seguirá como segundo marcador central, pese a la recuperación de Marco Pellegrino. Además, Tomás Belmonte y Ander Herrera volverán a estar en la lista de concentrados, con posibilidades de sumar minutos luego de superar sus lesiones musculares.