Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:30

En su columna de este lunes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados sostuvo que el Gobierno enfrenta un desafío clave con el presupuesto nacional, que por primera vez en tres años será enviado al Congreso para su tratamiento.

Según explicó, habrá un debate intenso en torno al aumento de la recaudación impositiva, al pago de intereses y a la distribución de los recursos, en especial los ATN de las provincias. “Todos quieren que después de tanto tiempo se apruebe, porque es la base de los gastos y si se tiene un presupuesto se tiene una dirección”, señaló.

Granados advirtió que la discusión será larga: “Se va a debatir de dónde van a aumentar, qué impuestos quedarán y cuáles se eliminarán, y cómo será el tema de la coparticipación”.

Para el analista, lo positivo es que el debate encauza las discusiones públicas sobre el destino del dinero. Sin embargo, alertó que el Gobierno arranca en una posición debilitada: “Perdió 40 votos en el Congreso y empieza a discutir desde un lugar débil. Lo ideal sería conseguir al menos un tercio propio de los diputados para evitar que lo hackeen todo el tiempo, en especial porque quedan por discutir las reformas laboral, impositiva y jubilatoria”.

“El Gobierno necesita mayor musculatura política en el Congreso, sino no podrá hacer nada, por eso es tan importante lo que se va a resolver el mes que viene”, remarcó.

La visión de Kicillof

Granados también se refirió a declaraciones recientes del gobernador Axel Kicillof, quien afirmó que los problemas comenzaron en 2011 con un déficit de 12 mil millones de dólares. Según el mandatario bonaerense, el superávit no es condición indispensable, ya que “muchos países tienen déficit y no pasa nada, piden prestado”.

El problema, explicó el analista, es que a Argentina no le prestan, ya que el país está fuera de los mercados internacionales y el riesgo país supera los mil puntos. En relación al FMI, sostuvo que los préstamos otorgados fueron de manera “irresponsable” y concluyó que “no lo va a pagar”.