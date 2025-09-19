Milton Giménez, el elegido para reemplazar a Cavani en Boca ante Central Córdoba

El uruguayo quedó descartado por una distensión y Miguel Ángel Russo apuesta por el ex Banfield para mantener el doble nueve junto a Merentiel. Además, regresa Marchesín al arco.

Hoy 12:22

Los planes de Boca cambiaron a último momento. El capitán Edinson Cavani sufrió una distensión en el psoas derecho y quedó afuera del duelo del domingo en La Bombonera frente a Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Su reemplazo será Milton Giménez, quien acompañará a Miguel Merentiel en la delantera.

La ausencia del uruguayo se confirmó este jueves, cuando el cuerpo técnico diagramó el ensayo de fútbol en el que Giménez ocupó el lugar de titular. El delantero de 29 años se perfila para ser la carta de gol en el esquema de Miguel Ángel Russo, que pretende mantener el doble nueve que viene dándole resultados en las últimas fechas.

Además del cambio obligado en ataque, habrá otro movimiento importante en el arco: Agustín Marchesín volverá a la titularidad tras superar un desgarro en el gemelo y reemplazará a Leandro Brey. De esta manera, Boca tendrá dos modificaciones respecto al empate contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En cuanto a Carlos Palacios, pese a su flojo rendimiento y los rumores sobre una posible salida del once, el chileno fue parte de los titulares en la práctica y seguiría entre los once. Con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos, Russo confía en sostener la base del equipo para seguir prendido en el Clausura y la tabla anual.

La probable formación de Boca ante Central Córdoba:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.