Internaron a Miguel Ángel Russo por nuevos chequeos y los médicos evalúan su estado

El DT de Boca se presentó esta mañana para hacerse estudios de rutina.

Hoy 12:59

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, volvió a ser atendido en una clínica luego del empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera. El DT se presentó para realizarse estudios médicos tras sufrir un cuadro de deshidratación, por lo que los profesionales decidieron aplicarle suero y seguir de cerca su evolución.

Russo atraviesa semanas complicadas en materia de salud. Hace apenas 15 días estuvo internado por una infección urinaria que lo mantuvo alejado de los entrenamientos, donde fueron sus ayudantes quienes quedaron al frente del plantel.

Tras recibir el alta, el técnico pudo acompañar al equipo en la visita a Rosario Central y en conferencia de prensa le restó dramatismo a la situación. “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”, expresó en aquella oportunidad.

En el día posterior al empate frente al Ferroviario, el plantel xeneize gozó de jornada libre mientras el estado del entrenador es evaluado por los médicos. Por ahora no hay certezas sobre su continuidad inmediata en la conducción del equipo y todo dependerá de cómo evolucione su cuadro en las próximas horas.