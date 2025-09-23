Ingresar
¿Qué es la atelectasia?: la complicación pulmonar que le detectaron a Thiago Medina

La atelectasia, descrita como el colapso de los alvéolos pulmonares, puede dificultar la oxigenación sanguínea.

Hoy 07:43

La atelectasia es una afección pulmonar que ocurre cuando los alvéolos, los pequeños sacos de aire responsables del intercambio de oxígeno en los pulmones, colapsan. Este colapso impide que el tejido pulmonar se expanda adecuadamente, lo que compromete la capacidad del cuerpo para oxigenar la sangre de forma eficiente.

Según Johns Hopkins Medicine, esta condición puede ser provocada por diferentes factores, y se describe a menudo como la pérdida de la capacidad de los pulmones para realizar su función esencial de intercambio gaseoso. En algunos casos, como lo explicó la madre de Thiago Medina, Daniela Celis, la afección puede compararse a “un tapón de moco” debido a la acumulación de secreciones que obstruyen las vías respiratorias.

Tipos de atelectasia
Existen dos formas principales de atelectasia, cada una con causas distintas:

  1. Atelectasia obstructiva
    Esta forma ocurre cuando algo bloquea las vías respiratorias, como mucosidad, cuerpos extraños o incluso tumores. Estos bloqueos impiden que el aire llegue adecuadamente a los alvéolos, lo que provoca su colapso.
  2. Atelectasia no obstructiva
    En este caso, el colapso pulmonar no es causado por una obstrucción interna, sino por factores externos. Estos incluyen condiciones como el neumotórax (aire en la cavidad pleural), el derrame pleural (acumulación de líquido en los pulmones) o la deficiencia de surfactante pulmonar, que es una sustancia esencial para mantener los alvéolos abiertos.

La atelectasia es una condición que puede variar en gravedad, desde leves dificultades respiratorias hasta situaciones de emergencia si no se trata adecuadamente. El tratamiento generalmente se enfoca en la causa subyacente de la afección, buscando restaurar la capacidad de los pulmones para funcionar correctamente.

En el caso de Thiago Medina, la atelectasia se ha convertido en una de las complicaciones que está enfrentando tras su accidente, y el tratamiento adecuado es crucial para su recuperación.

