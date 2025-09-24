Otra vez sin Cavani, Russo confía en el doble 9 de Boca

El uruguayo no se recuperó a tiempo de la distensión y el DT apostaría por Merentiel y Milton Giménez para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Hoy 13:43

A la espera del ensayo formal de esta tarde en la Bombonera, todo indica que Miguel Ángel Russo repetirá el mismo equipo para enfrentar a Defensa y Justicia. La única incógnita pasa por la evolución de Edinson Cavani, quien todavía arrastra la distensión en el psoas derecho que lo marginó frente a Central Córdoba.

El delantero uruguayo mostró una leve mejoría, pero todavía no se entrena a la par del grupo y difícilmente llegue al choque en Florencio Varela. Ante ese panorama, el DT mantendría la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez. La Bestia viene de marcar el segundo gol en el triunfo sobre el Ferroviario, aunque la sociedad con su compañero todavía no terminó de convencer.

Más allá de la delantera, el resto del equipo se mantendría sin cambios. Fiel a su idea del 11 de memoria, Russo confía en una base que acumula seis partidos invicto, con tres victorias y tres empates. El equipo se apoya en la conducción de Leandro Paredes y la dinámica de Rodrigo Battaglia, piezas claves en el medio.

El Xeneize irá a Florencio Varela con público visitante y con la intención de seguir ratificando la levantada de los últimos meses. Además de sumar en el Grupo B, Boca apunta a consolidar su lugar en la Tabla Anual, donde hoy se ubica en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.