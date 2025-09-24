Ingresar
Elías Suárez en la Feria del Libro: “La cultura es un refugio donde podemos apelar cuando las injusticias nos parecen relevantes”

El jefe de Gabinete destacó la realización de esta Feria que congregó a destacadas personalidades de la Cultura del país y de la Provincia.

Hoy 20:50
Durante el acto de inauguración de la Feria del Libro 2025 en el Fórum, el jefe de Gabinete Elías Suárez destacó el valor de este encuentro como una vidriera del talento local y un espacio de participación colectiva. “A los santiagueños, la feria nos permite mostrar todo nuestro potencial cultural y literario, y hacer una muestra más plural y participativa”, señaló al iniciar su mensaje.

Suárez remarcó que la cultura “forma parte de nuestras esperanzas, de nuestra forma de vida”, y que en esta feria “el conjunto de sentimientos están aquí presentes: nuestras alegrías, nuestras tristezas; también es una manera idónea de comunicarnos y de transmitir el conocimiento y los saberes que hoy están presentes”.

El funcionario subrayó además que la identidad cultural “nos interpela y nos marca un futuro claro”, y celebró que en la provincia “la cultura es un refugio al que podemos apelar cuando las injusticias nos parecen relevantes, para ponerlas de manifiesto”. Finalmente, expresó la satisfacción del Gobierno por la masiva convocatoria y el espíritu de encuentro que caracteriza a esta nueva edición de la feria.

