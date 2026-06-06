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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 19º
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Accidente trágico en Tucumán causa la muerte de dos hermanos y un niño

En agosto de 2024, un accidente en la ruta nacional 9 de Tucumán resultó en la muerte de dos hermanos y un niño de siete años, provocando un juicio abreviado para el imputado.

Hoy 01:14

El accidente trágico ocurrido el 2 de agosto de 2024 en la ruta nacional 9, a la altura de la localidad de El Cortaderal, dejó un saldo devastador con la muerte de dos hermanos y un niño de siete años.

La causa del siniestro vial se originó por una maniobra imprudente del imputado Ricardo Darío Calderón, quien durante una audiencia el 4 de junio de 2024, acordó un juicio abreviado con la Unidad Fiscal de Homicidios II, representada por Carlos Sale.

El acuerdo alcanzado estipula una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación especial para conducir por cinco años, además de reglas de conducta que deberá cumplir por tres años.

El fatal incidente ocurrió cuando Calderón, al no mantener la distancia prudencial respecto al vehículo de adelante, perdió el control y colisionó, resultando en la muerte de Claudia Viviana Juárez (51), José Luis Juárez (42) y su nieto Renzo Valentino Pérez (7).

El siniestro se produjo cuando el Renault Fluence de Calderón impactó contra un Fiat Siena, el cual fue desviado hacia un camión, generando un choque mortal.

La investigación reveló que Calderón actuó con imprudencia al no seguir las normativas de tránsito, lo que llevó a la trágica secuencia de eventos que culminó en la pérdida de tres vidas.

Este caso reitera la importancia de la responsabilidad vial y la necesidad de adherir a las reglas de seguridad en las carreteras para prevenir futuros siniestros fatales.

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