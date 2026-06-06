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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 19º
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Regionales

Gendarmería desarticula contrabando de cigarrillos y coca en Salta

Efectivos de Gendarmería Nacional han interceptado un significativo contrabando de cigarrillos y hojas de coca en la frontera entre Argentina y Bolivia, específicamente en Aguas Blancas, Salta.

Hoy 01:24

En un reciente operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional, se detectó un importante cargamento de cigarrillos y hojas de coca que intentaba ser trasladado de manera ilegal a través de la zona del Río Bermejo.

Este procedimiento se realizó en cercanías de Aguas Blancas, en el departamento Orán, donde los uniformados observaron a varias personas transportando voluminosos bultos.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, los involucrados abandonaron la carga y se dieron a la fuga, aprovechando las características geográficas del terreno, lo que imposibilitó su detención.

Posteriormente, los efectivos aseguraron el área y trasladaron los bultos a la sede de la subunidad para llevar a cabo la inspección correspondiente.

En presencia de testigos, se constató que el cargamento estaba compuesto por 43.950 atados de cigarrillos de origen extranjero y 3.366 kilos de hojas de coca en estado natural.

La Unidad Fiscal Federal de Orán dispuso el secuestro de toda la mercadería, debido a su infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Este operativo representa un nuevo golpe al contrabando en la frontera norte de Argentina, una zona donde frecuentemente se detectan maniobras de ingreso ilegal de mercadería desde Bolivia hacia territorio argentino.

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